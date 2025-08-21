Jarro de agua fría para Robert Lewandowski: Sustituto claro para 2026

Hace tiempo que la dirección deportiva del Barça está peinando el mercado en busca del sustituto ideal de Robert Lewandowski. El goleador polaco fichó por el Barça en verano de 2022 procedente del Bayern de Munich a cambio de 50 millones. Para algunos, Lewandowski entraba, por edad, en el ocaso de su carrera futbolística pero ha demostrado sobradamente que estaban equivocados.

Este mes de agosto Lewandowski ha cumplido 37 años y durante las tres temporadas anteriores ha seguido demostrando que es un goleador top. En la anterior, primera de Flick en el banquillo, Lewandowski ha marcado la friolera de 42 dianas. Sin embargo, Deco sabe que no va a jugar eternamente y el Barça le busca sustituto para la próxima temporada que acaba contrato.

Robert Lewandowski se ha convertido en uno de los mejores goleadores de la última década, brilló en su amplia carrera en el Bayern y ha hecho lo mismo en el Barça. Sus números con el Bayern son prácticamente insuperables, en 375 partidos oficiales llegó a anotar 344 goles. Números brutales solo al alacance de futbolistas únicos y Lewandowski lo ha sido y lo es todavía.

Posible sustituto para 2026

Varios han sido los nombres que han saltado a la palestra en el pasado, delanteros como Gyökeres o el mismo Haaland han estado en portadas. Sin embargo, y debido al alto coste de sus fichajes, han sido operaciones prohibitivas para el Barça. Otros delanteros como Benjamin Sesko o Luis Díaz también han sido vinculados con un futuro culé pero son operaciones que tampoco se darán.

Ahora, y de forma sorpresiva, se cuela otro nombre en la agenda culé, hablamos del delantero inglés y jugador actual del Bayern de Munich, Harry Kane. El delantero llegó a Munich en el verano de 2023 procedente del Tottenham a cambio de casi 100 millones. Su rendimiento ha sido muy alto, marcando la primera temporada 44 goles en 45 partidos y en la pasada campaña 41 goles en 51 encuentros.

Harry Kane apunta al Barça

El Bayern está más que satisfecho con el elevado rendimiento demostrado por el inglés desde que aterrizó en el Arena Stadium. El goleador inglés tiene contrato por dos temporadas más y se rumorea en Alemania que el Bayern estaría interesado en vender al delantero el próximo verano. En 2026 solo le quedará una temporada más con el Bayern y a la edad de 33 años los alemanes serían partidarios de recuperar parte de la gran inversión realizada.

Con su fichaje amortizado, el club bávaro se plantearía hacer caja con el británico de la misma forma que lo hizo con Robert Lewandowski en su día. No hay tantos delanteros en el mercado futbolístico europeo que puedan garantizar los números de Kane y para el Barça podria ser una solución. El ejemplo de Lewandowski es claro y Kane puede seguir su camino, el inglés tiene futbol todavía para algunas temporadas más.