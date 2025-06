Confirmat, Hansi Flick no li ha fet ni cas: la perla de la Masia se'n va a l'Oporto

Hansi Flick ha confiat des del primer dia en La Masia. Abans fins i tot d'aterrar a Barcelona, la fàbrica de talents del Barça ja va ser decisiva per al seu futur.

Deco va quedar sorprès pel coneixement que tenia Hansi Flick sobre els joves jugadors i va apostar pel seu fitxatge. I sort, perquè el tècnic alemany ha estat clau en la bona temporada culer. Els nous mètodes de treball de Flick, la seva passió per la preparació física i la confiança que ha dipositat en els canterans són el seu segell.

Tot i això, no tothom pot tenir lloc al primer equip. I Hansi Flick se n'està adonant de la pitjor manera possible. Els millors jugadors del filial estan fent les maletes perquè la seva progressió no es vegi frenada per l'enorme competència que existeix al primer equip del FC Barcelona.

Tres baixes importants a La Masia

Fa algunes setmanes, Unai Hernández, el ‘10’ del filial, va decidir marxar a l'Aràbia Saudita davant la manca d'oportunitats. Un cas similar és el de Pau Prim, l'hereu natural de Busquets, que ha decidit no renovar i sortir rumb a Qatar. I ara s'ha produït una tercera sortida molt comentada.

L'afectat en aquesta ocasió ha estat Guille Fernández, que signarà amb el Porto a canvi de 5 milions d'euros. Guille és un migcampista que ha destacat al Barça Atlètic aquesta temporada. Ha jugat 22 partits i acumulat més de 1.800 minuts, demostrant un estil de joc agressiu, amb bona sortida de pilota i capacitat de recuperació.

Un migcampista amb molt futur

Guille Fernández combina potència física amb bona tècnica. La seva versatilitat i entrega el converteixen en un futbolista molt interessant. Tot i això, al primer equip no té assegurats els minuts que desitja per continuar creixent.

Tot i així, està clar que La Masia continua sent una font inesgotable de talent. No obstant això, no tothom pot tenir cabuda al primer equip. Hansi Flick confia en Guille, però no li pot prometre minuts de qualitat, i això és una cosa que el Porto sí que pot oferir-li.

Un pas necessari per créixer

La sortida de Guille Fernández no és un adeu definitiu. És un pas necessari per al seu creixement personal i futbolístic. A Portugal podrà disputar minuts i continuar desenvolupant-se, mentre que el Barça podrà gestionar millor la seva plantilla.

Hansi Flick ha sabut apostar per La Masia per rejovenir el Barça. Però la competència és ferotge i les sortides inevitables. Guille Fernández és l'últim exemple d'aquesta realitat: el seu fitxatge pel Porto mostra la complexitat de gestionar un vestidor ple de talent jove.