Inesperat, el Barça confirma el d'Andreas Christensen: el responsable ha estat Flick

Andreas Christensen va arribar al Barça el 2022 com a agent lliure des del Chelsea amb la intenció de consolidar-se al centre de la defensa. La idea inicial era que aportés solidesa i experiència a la rereguarda culer. Tanmateix, el transcurs dels esdeveniments succeïts al si culer va canviar el guió previst per al danès.

A causa de la sortida de Sergio Busquets, Xavi va haver de reubicar jugadors i Christensen va acabar adaptant-se al centre del camp. Sorprenentment, va rendir per sobre del que s’esperava en la nova posició. El '15' es va adaptar perfectament a la medul·lar, fet que fins i tot ha provocat que Flick li hagi donat continuïtat en aquesta zona després de recuperar-se d’una llarga lesió.

Una lesió inoportuna ha impedit veure més Andreas Christensen

El primer partit de la temporada va ser l’últim que va disputar Andreas Christensen el 2024. No va poder tornar fins a finals d’abril de 2025 després de diversos mesos de recuperació. Això sí, un cop ha tornat, Christensen ha deixat clar que pot ser un jugador molt valuós per als plans de Flick.

Christensen ha demostrat la seva versatilitat en rendir bé tant de central com de pivot. En ambdues posicions aporta equilibri defensiu i sortida neta amb la pilota. La seva polivalència és un actiu important per a Flick, cosa que obliga el Barça a prendre decisions sobre el seu futur.

El futur incert d’Andreas Christensen

Malgrat el que ofereix al camp, Andreas Christensen és a la rampa de sortida. El seu contracte finalitza el 2026 i el seu valor de mercat atrau l’interès de diversos clubs de la Premier League. Aquests factors el situen a la llista de jugadors transferibles del Barça.

Tanmateix, en un gir inesperat, el club ha confirmat que Christensen formarà part de la pretemporada. La decisió final sobre el seu futur ha recaigut en Flick. El tècnic alemany ha donat el vistiplau a la seva continuïtat: avaluarà el seu rendiment i prendrà una determinació definitiva.

Flick té l’última paraula sobre Andreas Christensen

Aquesta confirmació sorprèn molts, ja que s’esperava que Christensen fos venut o cedit. La confiança del Barça en Flick per decidir reflecteix la importància que li atorguen al projecte esportiu. La pretemporada serà clau perquè Andreas Christensen demostri que mereix quedar-se.

Andreas Christensen té una oportunitat única per reivindicar-se. La seva continuïtat no està gens descartada, i dependrà del seu nivell i actitud durant els entrenaments i partits de preparació. Flick decidirà si compta amb el danès per a la temporada vinent.