Jarro de agua fría para Fran García, aparece otro lateral: ' Ya entrena en Valdedebas'

La pasada temporada no fue la mejor para el conjunto blanco que se quedó sin ganar ningún título importante a nivel nacional e internacional. El Real Madrid atravesó momentos muy complicados a lo largo de la temporada, especialmente, en la línea defensiva. Las lesiones se multiplicaron y el equipo se quedó en cuadro en varios encuentros importantes.

En este contexto, uno de los jugadores que se podía haber convertido en pieza importante fue Fran García, más aún, con el bajón y lesión de Ferland Mendy. Sin embargo, su rendimiento no fue el esperado en un inicio y los rumores de salida del club están presentes. Se había rumoreado su posible salida al futbol portugués, pero de momento, y a estas alturas, Fran García continúa en la plantilla blanca.

El rendimiento de Fran, a nivel general, ha sido decepcionante, no demostró gran cosa durante la temporada y perdió la confianza del madridismo. Acabó disputando 36 partidos, unos 2 mil minutos de juego teniendo poca incidencia tanto en ataque como en defensa. Ahora, con la llegada de Álvaro Carreras, que se presume será el titular en el lateral zurdo, Fran García y Mendy quedarán a la espera de una oportunidad.

Ferland Mendy vuelve a los entrenamientos

El Real Madrid ha vuelto a los entrenamientos esta semana después de la goleada en Tirol en partido amistoso donde venció 0-4 al WSG Tirol. La novedad ha sido la presencia del lateral francés Mendy sobre el césped realizando ejercicios en solitario. El defensa sigue dando pasos para su plena recuperación de la rotura muscular que sufrió en el tramo final de la pasada campaña.

Con la recuperación de Mendy, la competencia para Fran García será mayor, uno de los dos acabará probablemente saliendo en lo que queda de mercado. El lateral francés, que siempre fue de la confianza de Ancelotti, se ve ahora inmerso en una situación realmente incierta. A causa de las lesiones no ha podido tener regularidad durante el pasado ejercicio, y cuando ha podido jugar, su nivel no ha sido el esperado.

Mendy y su futuro en el Bernabéu

Tras una temporada muy complicada para el lateral zurdo francés, su objetivo es hacerse con un rol importante en el equipo que parece haber perdido. El fichaje de Álvaro Carreras y las buenas sensaciones dejadas por Fran García en el Mundial de Clubes hacen que su futuro en blanco sea más incierto que nunca. Sus constantes lesiones le han abocado a una situación muy difícil, no ha vuelto a recuperar su gran nivel del pasado.

Actualmente trabaja en Valdedebas cada día en el gimnasio para ir cogiendo la forma lo más rápidamente posible. Su futuro inmediato pasará por su plena recuperación, Mendy al 100% es un jugador clave en el equipo. Seguramente, no llegará para el tramo inicial de Liga donde el Madrid se enfrenta el 19 al Osasuna en su debut liguero.