Dani Olmo fue el gran fichaje del Barça durante el pasado mercado de fichajes, pero, con el paso de las semanas y por culpa de las lesiones, fue perdiendo protagonismo. Contra el Mallorca fue suplente, algo que le preocupó especialmente, pero todavía se preocupará más cuando vea que el Barça le ha fichado a otro competidor: ya entrena en Barcelona. Por el momento, Fermín López está por delante de Dani Olmo en la rotación, pero todavía hay más: brutal jarro de agua fría para el de Terrassa, que tendrá mucho trabajo.

A ojos de Hansi Flick, Dani Olmo todavía no está para ser titular en el Barça, algo que molesta y mucho al centrocampista de Terrassa, que considera que debería ser importante. Por delante está Fermín López, crack formado en La Masía, e incluso el último fichaje sorpresa del Barça, que juega en esta misma posición y que ya entrena en Barcelona. Dani Olmo terminó la pasada temporada siendo menos importante de lo esperado debido a las lesiones, por lo que este año se la juega ante la atenta mirada de Hansi Flick.

Lo curioso es que el Barça, que cuenta con muchos jugadores para esa misma posición, ha decidido fichar a otro centrocampista para que compita con Dani Olmo y con Fermín López. De hecho, dicho fichaje ya está entrenando en las instalaciones del Barça y se espera que pueda debutar más pronto que tarde: nuevo jarro de agua fría para Dani Olmo.

Jarro de agua fría para Dani Olmo, aparece otro rival: 'Ya entrena con el Barça y...'

Flick quiere que este año sea mejor que el anterior y sabe que, para ello, será vital que exista mucha competencia en todas las posiciones. Dani Olmo llegó al Barça con grandes expectativas el verano pasado, tras el pago de 55 millones de euros. Se esperaba que fuera un jugador clave desde su llegada, con el cartel de estrella mundial.

Sin embargo, pasados varios meses, su rendimiento futbolístico ha dejado más dudas que certezas, lo que ha puesto en la cuerda floja su futuro en el club catalán. Dani Olmo seguirá siendo importante y Flick espera contar con su mejor versión, pero el Barça está preparando el terreno por si el egarense no da un paso al frente. El Barça ya ha cerrado un nuevo fichaje inesperado: jarro de agua fría para un Dani Olmo que, por el momento, es suplente por detrás de Fermín López, crack de Huelva.

El Barça cierra otro fichaje y Dani Olmo ya lo sabe: "Más competencia, menos minutos..."

El Barça, hasta la fecha, contaba con Dani Olmo y con Fermín López como únicos centrocampistas ofensivos, pero Deco ha cerrado otra incorporación: más competencia para Dani Olmo. Esta incorporación es la de Guille Fernández, crack de Rubí con ficha del filial y que, salvo sorpresa, estará todo el año en dinámica del primer equipo de Hansi Flick.

Se esperaba que Guille regresara a la dinámica del filial, pero no ha sido así por petición de un Flick que quiere que se quede toda la temporada: problemas para Olmo.