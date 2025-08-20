L'amic de Leo Messi s'acosta al Barça: Deco ja estudia la viabilitat del seu fitxatge
El davanter argentí està cada cop més a prop de canviar d’aires i Deco vigila el seu perfil per reforçar el Barça
L'amic de Leo Messi travessa una profunda decepció després d'una temporada sense títols amb l'Atlètic de Madrid. El fracàs al Mundial de Clubs ha accentuat la seva frustració i posa pressió sobre el projecte rojiblanc. Amb contracte vigent, ha deixat clar que si no veu ambició guanyadora el 2025-2026, considerarà una sortida.
Aquesta postura tan contundent reflecteix la seva ambició. El davanter argentí ja ha viscut moments d'èxit a River i Manchester City i busca un entorn amb metes altes. Aquesta mentalitat el col·loca al radar de clubs en reconstrucció esportiva.
Deco estudia amb lupa la incorporació de l'amic de Leo Messi
Al Barça, Deco ja ha posat Julián Álvarez sota observació. El veuen com el perfil ideal per al relleu ofensiu després de Robert Lewandowski, gràcies a la seva joventut, talent i entrega. La seva afinitat amb Lionel Messi, amic de la selecció argentina, suma un matís emocional a l'interès culer.
Deco sap que l'operació serà exigent. L'Atlètic de Madrid manté una postura ferma, amb clàusules elevades i resistència a negociar. Tot i així, el Barça treballa en fórmules complexes, que inclourien possibles intercanvis de jugadors per equilibrar l'operació financera.
El context econòmic i esportiu en joc
El fitxatge no només dependrà del desig del futbolista. La situació financera del Barça obliga a gestionar el mercat amb cautela i creativitat. Deco ja ha mostrat capacitat per planificar a mitjà termini i prioritzar projectes sostenibles.
Serà clau seguir l'evolució de l'Atlètic a la temporada 2025-2026. Si el club rojiblanc no millora resultats, la seva postura podria flexibilitzar-se. En aquest cas, Deco podria accelerar els tràmits i convertir-lo en aposta de renovació generacional.
Un encaix tècnic i humà amb pes emocional
En l'àmbit futbolístic, Julián Álvarez ofereix mobilitat, pressió alta i definició; encaixa amb l'estil que busca el Barça a mitjà termini. La seva experiència amb Messi a la selecció argentina pot facilitar la seva adaptació a l'entorn culer. Aquest perfil, amb projecció i compromís, és el que Deco valora per enfortir el projecte esportiu.
Tot i que el fitxatge no està en marxa, la combinació de circumstàncies com frustració, ambició i planificació estratègica, el converteixen en un candidat real. Per a Julián, canviar al Barça representaria avançar en la seva carrera. Per a Deco, una operació valuosa si s'aconsegueix executar amb intel·ligència.
