Logo e-noticies.cat
Logo e-noticies.cat
English Español
Logo Whatsapp
Dos homes amb expressions serioses sobre un fons de colors vibrants.
Leo Messi i Deco en primer pla | Camara E-Noticies
FUTBOL

L'amic de Leo Messi s'acosta al Barça: Deco ja estudia la viabilitat del seu fitxatge

El davanter argentí està cada cop més a prop de canviar d’aires i Deco vigila el seu perfil per reforçar el Barça

per

Adrián Funes

L'amic de Leo Messi travessa una profunda decepció després d'una temporada sense títols amb l'Atlètic de Madrid. El fracàs al Mundial de Clubs ha accentuat la seva frustració i posa pressió sobre el projecte rojiblanc. Amb contracte vigent, ha deixat clar que si no veu ambició guanyadora el 2025-2026, considerarà una sortida.

Aquesta postura tan contundent reflecteix la seva ambició. El davanter argentí ja ha viscut moments d'èxit a River i Manchester City i busca un entorn amb metes altes. Aquesta mentalitat el col·loca al radar de clubs en reconstrucció esportiva.

Un jugador de futbol amb samarreta de ratlles vermelles i blanques mira cap a un costat en un estadi.

Julián Álvarez busca fites encara més altes | Camara Europa Press

Deco estudia amb lupa la incorporació de l'amic de Leo Messi

Al Barça, Deco ja ha posat Julián Álvarez sota observació. El veuen com el perfil ideal per al relleu ofensiu després de Robert Lewandowski, gràcies a la seva joventut, talent i entrega. La seva afinitat amb Lionel Messi, amic de la selecció argentina, suma un matís emocional a l'interès culer.

Deco sap que l'operació serà exigent. L'Atlètic de Madrid manté una postura ferma, amb clàusules elevades i resistència a negociar. Tot i així, el Barça treballa en fórmules complexes, que inclourien possibles intercanvis de jugadors per equilibrar l'operació financera.

Un home amb samarreta esportiva vermella i blava en un camp de futbol.

Robert Lewandowski necessitarà un relleu aviat | Camara E-Noticies, @FCBarcelona_es

El context econòmic i esportiu en joc

El fitxatge no només dependrà del desig del futbolista. La situació financera del Barça obliga a gestionar el mercat amb cautela i creativitat. Deco ja ha mostrat capacitat per planificar a mitjà termini i prioritzar projectes sostenibles.

Serà clau seguir l'evolució de l'Atlètic a la temporada 2025-2026. Si el club rojiblanc no millora resultats, la seva postura podria flexibilitzar-se. En aquest cas, Deco podria accelerar els tràmits i convertir-lo en aposta de renovació generacional.

Un encaix tècnic i humà amb pes emocional

En l'àmbit futbolístic, Julián Álvarez ofereix mobilitat, pressió alta i definició; encaixa amb l'estil que busca el Barça a mitjà termini. La seva experiència amb Messi a la selecció argentina pot facilitar la seva adaptació a l'entorn culer. Aquest perfil, amb projecció i compromís, és el que Deco valora per enfortir el projecte esportiu.

Tot i que el fitxatge no està en marxa, la combinació de circumstàncies com frustració, ambició i planificació estratègica, el converteixen en un candidat real. Per a Julián, canviar al Barça representaria avançar en la seva carrera. Per a Deco, una operació valuosa si s'aconsegueix executar amb intel·ligència.

➡️ FC Barcelona ➡️ Futbol

Més notícies: