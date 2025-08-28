Fitxatge de luxe per al Barça de Hansi Flick: Nou company per a Pau Cubarsí
Hansi Flick aposta per portar al primer equip un jove central esquerrà amb força, lideratge i bon desplegament tècnic
El Barça viu un moment de canvis importants a la línia defensiva. Després d'una temporada exigent i amb la sortida de peces clau, la planificació esportiva se centra a construir un bloc sòlid i de garanties. En aquesta recerca, Hansi Flick té clar que necessita reforçar la defensa amb projecció de futur.
El tècnic alemany insisteix que la defensa ha de conjugar experiència i joventut. La seva aposta passa per mantenir Pau Cubarsí com a pedra angular del projecte. Al seu voltant, el club explora opcions que responguin a l'estil de joc i que garanteixin continuïtat en els pròxims anys.
Hansi Flick demana un perfil esquerrà
La marxa de Íñigo Martínez ha deixat un buit que no és senzill de cobrir. El Barça necessita un central esquerrà que equilibri la línia defensiva i ofereixi variants en la sortida de pilota. Flick ha traslladat aquesta prioritat a la direcció esportiva, que ja analitza alternatives.
La idea és reforçar el primer equip sense perdre la identitat d'apostar per La Masia. En aquest sentit, el club no només mira al mercat exterior, sinó també al que té dins de casa. Aquí apareix un nom que comença a sonar amb força i que ja s'entrena en dinàmica de primer equip.
Álvaro Cortés, l'escollit del planter
Aquest jugador és Álvaro Cortés, un defensa aragonès de 20 anys que s'ha consolidat al Barça Atlètic. El seu físic imponent, la seva bona col·locació i la seva capacitat per liderar des del darrere criden l'atenció de Hansi Flick. A més, destaca per la seva sortida neta de pilota, quelcom indispensable a l'estil culer.
Cortés ha estat convocat en diverses ocasions per entrenar amb el primer equip. Fins i tot va ser citat per a un partit oficial, fet que reflecteix la confiança creixent que desperta en el cos tècnic. Sota el comandament de Hansi Flick, el seu salt al primer equip sembla més proper que mai.
Un futur al costat de Pau Cubarsí
La possibilitat de veure Cortés al costat de Pau Cubarsí entusiasma els tècnics del club. Tots dos representen la nova generació de centrals formats en un model que prioritza la intel·ligència tàctica i la valentia amb pilota. La joventut no es veu com un problema, sinó com una inversió de futur.
Amb aquesta aposta, el Barça pretén assegurar una defensa amb recorregut per a diversos anys. Flick vol que Cubarsí tingui al seu costat un company esquerrà que el complementi i li doni equilibri. El planter torna a convertir-se en la solució més fiable per a un club que busca estabilitat i projecció.
