Franco Mastantuono se sincera con su entorno sobre su fichaje por el Real Madrid

Franco Mastantuono está disfrutando al máximo de sus primeras semanas como jugador del Real Madrid.

El argentino siempre soñó con vestir la camiseta blanca y ahora lo vive en primera persona. El contacto con sus nuevos compañeros, las instalaciones de Valdebebas y la magia del Santiago Bernabéu le han demostrado que este club es especial.

Según ha compartido con su familia, la experiencia le ha sorprendido incluso más de lo esperado.

“Es una pasada, por encima de lo que cualquiera pueda pensar antes de llegar aquí. El club, la afición, el estadio, las comodidades, el trato, las instalaciones… lo esperaba grande, pero la realidad lo ha superado”, expresó con entusiasmo.

Con apenas 18 años recién cumplidos, se ha convertido en una de las grandes esperanzas del madridismo.

Poco a poco en el nuevo reto

El futbolista es consciente de que aún debe crecer. El fútbol europeo es mucho más exigente en lo técnico y en la velocidad de juego, y para adaptarse necesita mejorar en algunos aspectos.

Una mayor rapidez para encarar a los rivales es uno de los objetivos que se ha marcado junto al cuerpo técnico.

En lo físico, Mastantuono llega preparado. La intensidad y la fortaleza no serán un problema para él, ya que se ha formado con gran disciplina en Argentina.

Lo que ahora necesita Mastantuono es soltarse en el ataque y demostrar todo su talento ofensivo en el momento adecuado, algo que Xabi Alonso confía que sucederá con el tiempo.

Confianza de Xabi Alonso

El nuevo entrenador del Real Madrid ha depositado en el joven argentino una confianza que se nota en los entrenamientos y en los partidos.

Mastantuono ya ha dejado buenas sensaciones en su trabajo de presión y ayudas defensivas. Esa entrega le ha permitido hacerse un hueco entre jugadores mucho más experimentados.

Xabi Alonso ha dejado claro que lo considera importante para el presente. Aunque todavía falte para verle como una de las referencias ofensivas, su evolución le puede convertir en un futbolista determinante.

El cuerpo técnico valora especialmente su actitud, su esfuerzo constante y la personalidad que demuestra a pesar de su juventud.

Una perla con personalidad propia

El madridismo ya ha detectado que Mastantuono tiene algo especial. No hace falta ser un experto para percibir su personalidad y la manera en la que encara los retos.

En cada acción transmite seguridad, y ese carácter es lo que hace pensar que puede convertirse en un referente del club y de la selección argentina en los próximos años.

El camino no será sencillo, porque en el Real Madrid hay competencia en todas las posiciones. Sin embargo, Mastantuono parece preparado para luchar.

Su sueño ahora es ganarse la confianza de Xabi Alonso y responder a la exigencia que supone vestir la camiseta blanca.