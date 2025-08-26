Mastantuono consigue que Florentino Pérez hable con él: 'No lo puede decir cualquiera'

El Real Madrid salió de Asturias con tres puntos muy valiosos y con la sensación de que el proyecto de Xabi Alonso sigue cogiendo forma.

La victoria frente al Oviedo confirmó que el equipo blanco va creciendo en intensidad, pero también dejó otro detalle que ha marcado las horas posteriores en el vestuario.

Más allá de lo futbolístico, lo que ha trascendido fue la presencia de Florentino Pérez en la caseta al término del partido.

El presidente blanco quiso felicitar personalmente a los jugadores y dedicar unas palabras muy especiales a Franco Mastantuono, el joven argentino que vivió su primera titularidad como madridista.

Un gesto que marca diferencias

Según ha trascendido, Florentino Pérez se acercó a Franco Mastantuono y le lanzó un mensaje que quedará grabado para siempre en su memoria.

En concreto, el presidente del Real Madrid dijo al argentino: “ya puedes decir que has jugado de titular con el Real Madrid con 18, eso no lo puede decir cualquiera, ¿eh?”.

Una frase que refleja la confianza plena del máximo mandatario en un talento que apenas empieza a escribir su historia.

El argentino, que había debutado con minutos frente a Osasuna, tuvo su primera gran oportunidad en el Carlos Tartiere.

Su actuación, seria y sacrificada en defensa, convenció a Xabi Alonso, que lo integró como uno más dentro de un once repleto de cambios.

El presidente quiso subrayar ese mérito, consciente de la dificultad de ganarse un sitio en un club con tanta competencia.

La apuesta de Xabi Alonso por los jóvenes

El entrenador vasco sigue demostrando que no le tiembla el pulso a la hora de dar protagonismo a los más jóvenes.

Mastantuono no fue el único recién llegado que apareció en el once, pero sí el que más atención despertó por su proyección y por lo que puede significar para el futuro.

Xabi Alonso insistió en rueda de prensa que quiere una plantilla en la que todos se sientan importantes.

“Hoy ha sido un partido para ver que seguimos creciendo. Tenemos veintipico jugadores y voy a intentar sacar lo mejor de todos”, explicó. Una declaración que refuerza la idea de que habrá rotaciones y oportunidades para todos, siempre que respondan en el campo.

Franco Mastantuono, motivado para lo que viene

El mensaje de Florentino Pérez no solo es un reconocimiento, también una inyección de confianza. Mastantuono, que ya ha mostrado su capacidad de adaptación al grupo, afronta ahora el reto de consolidarse y demostrar que no es una aparición esporádica.

Con apenas 18 años, tiene por delante la oportunidad de crecer al lado de figuras como Mbappé o Vinícius, y bajo la dirección de un entrenador que confía en él. En el club creen que la ilusión que desprende puede contagiar al vestuario y convertirse en un ejemplo de futuro.