Florian Wirtz trenca el seu silenci i confirma els rumors: Florentino Pérez ja ho sap

El Real Madrid travessa un excel·lent moment a nivell esportiu. L'equip dirigit per Carlo Ancelotti millora partit a partit i apunta a arribar en el seu màxim esplendor al tram decisiu de la temporada.

A més, l'absència de Vinícius Júnior en alguns partits ha permès que altres jugadors facin un pas endavant. Rodrygo Goes, per exemple, ha sabut assumir responsabilitats, com va demostrar amb el seu doblet davant el Stade de Brestois. La seva actuació va ser clau per a un Real Madrid que, per moments, va somiar amb el pas directe a vuitens de final.

Tanmateix, Florentino Pérez no es conforma i continua treballant en reforçar altres àrees de l'equip, especialment el centre del camp. Després de la marxa de Toni Kroos, sembla clar que al Real Madrid li fa falta un nou creador de joc. En aquest sentit, tot i que la seva posició natural no és la mateixa que la de Kroos, Florentino somia amb Florian Wirtz.

Florian Wirtz, la cirereta del projecte de Florentino Pérez

La medul·lar del Real Madrid continua generant dubtes. Aurélien Tchouaméni no ha acabat de convèncer la directiva amb el seu rendiment irregular, mentre Luka Modric afronta els seus últims mesos al vestidor blanc. Encara que jugadors com Fede Valverde i Dani Ceballos han estat importants en la rotació, Florentino Pérez considera que és necessari un reforç de primer nivell.

En aquest context, l'opció que més agrada al Santiago Bernabéu és Florian Wirtz. El jove migcampista alemany està signant una temporada brillant al Bayer Leverkusen i ha despertat l'interès de diversos grans d'Europa. La seva visió de joc, capacitat per arribar a l'àrea i creativitat el converteixen en una peça ideal per al futur del Real Madrid.

El fitxatge de Florian Wirtz, tanmateix, no serà senzill. La competència per fer-se amb els seus serveis és enorme, però en les últimes hores ha saltat la sorpresa. I és que, segons informen des d'Alemanya, Wirtz ha decidit rebutjar el Manchester City, deixant a Real Madrid i Bayern Munic com els únics destins possibles per a la pròxima temporada.

Florian Wirtz s'allunya del Manchester City i s'acosta al Real Madrid

Florian Wirtz, conscient que la seva pròxima decisió marcarà la seva carrera, està valorant ambdues opcions després de rebutjar el Manchester City. D'una banda, el Bayern de Munic li ofereix la possibilitat de continuar creixent a la Bundesliga i convertir-se en el successor de Thomas Müller. D'altra banda, el Real Madrid li permetria jugar en una lliga més mediàtica i formar part d'un equip que està renovant el seu centre del camp amb joves de gran talent.

Florentino Pérez sap que la batalla per Florian Wirtz no serà fàcil. Tanmateix, el club blanc confia en el seu projecte i en la possibilitat de convèncer l'alemany que el seu futur està al Bernabéu. Les pròximes setmanes seran clau per definir el destí del talentós migcampista, que té a les seves mans la decisió més important de la seva carrera.