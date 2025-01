Serà millor que Alexander-Arnold i Florentino Pérez el deixa escapar: adeu Real Madrid

El Real Madrid travessa un gran moment a nivell esportiu. Els de Carlo Ancelotti han anat millorant a poc a poc i apunten a arribar al tram decisiu de la temporada en les millors condicions. A més, la connexió entre Vinicius Júnior, Kylian Mbappé i Rodrygo Goes està funcionant a la perfecció, amb els tres atacants en la seva millor versió.

Tanmateix, no tot és positiu i el lateral dret continua sent una de les assignatures pendents del Real Madrid. Amb Dani Carvajal lesionat i sense certeses sobre si podrà recuperar el seu millor nivell, Florentino Pérez sap que és urgent trobar una alternativa fiable. En aquest context, Trent Alexander-Arnold es manté com l'objectiu principal, però el seu silenci genera incertesa.

Alexander-Arnold segueix sense pronunciar-se

El defensa anglès del Liverpool ha estat una de les grans aspiracions del Real Madrid per reforçar la defensa. El seu talent, experiència i capacitat ofensiva el converteixen en una opció ideal per cobrir el lloc a llarg termini. Tanmateix, Alexander-Arnold no s'ha pronunciat sobre el seu futur, cosa que manté el club blanc a l'espera d'una resposta definitiva.

El Real Madrid no pot permetre's dependre d'un sol objectiu i, davant la manca de moviments en aquest front, ha sorgit un altre problema inesperat a la pedrera. Jesús Fortea, el lateral dret més prometedor de La Fàbrica, ha decidit ajornar la seva renovació fins a l'estiu, afegint més incertesa a la situació del lloc.

Jesús Fortea, dubte per al futur

La gran promesa del Juvenil A ha comunicat al Real Madrid que no renovarà el seu contracte per ara. El jove defensa vol esperar fins a final de temporada per avaluar la seva situació abans de prendre una decisió definitiva sobre el seu futur.

En aquest sentit, aquest retard en la seva renovació preocupa la directiva del Real Madrid, ja que podria obrir la porta a que altres equips intentin seduir el jove defensor. D'altra banda, la manca d'un projecte clar per a la seva posició en el primer equip podria estar influint en la seva decisió.

El costat dret de la defensa és un problema sense resoldre

El Real Madrid continua brillant en l'esportiu, però la incertesa en el lateral dret continua sense resoldre's. Amb Trent Alexander-Arnold sense pronunciar-se i Jesús Fortea ajornant la seva renovació, Florentino Pérez haurà de prendre decisions clau en els pròxims mesos. D'aquesta manera, la direcció esportiva continua buscant solucions per assegurar que el Real Madrid arribi amb els millors efectius a la pròxima temporada.