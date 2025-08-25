Florentino Pérez tiene al sustituto ideal de Vinícius Júnior: Gran fichaje entre manos

El futuro de Vinícius Júnior vuelve a estar en el aire. El brasileño termina contrato en 2027 y todavía no ha estampado su firma en una ampliación.

En el Real Madrid confiaban en resolverlo este verano, pero el paso de los meses ha traído silencio absoluto y una creciente preocupación.

El riesgo es evidente: si la situación se alarga, el jugador podría llegar a su último año con la opción de salir libre.

Florentino Pérez no quiere ni imaginar ese escenario, consciente de lo que supondría perder a una de sus estrellas sin recibir un euro. Sin embargo, el tiempo juega en contra y la tensión no deja de aumentar.

Haaland aparece como alternativa en el horizonte

Mientras las conversaciones con Vinícius siguen bloqueadas, en la dirección deportiva ya han empezado a valorar un plan B.

El nombre de Erling Haaland aparece marcado en rojo como la gran alternativa para reforzar el ataque en caso de que el brasileño decida marcharse.

El delantero noruego tiene contrato con el Manchester City hasta 2034, pero el Madrid sabe que nada es imposible en el mercado.

Florentino Pérez no olvida que una llamada desde Chamartín puede cambiarlo todo y, aunque no es una prioridad, se mantiene vivo el interés en uno de los mejores goleadores del planeta.

Vinícius insiste en su deseo de quedarse

A pesar de los rumores y de la incertidumbre generada, Vinícius ha repetido públicamente que su intención es continuar en el Bernabéu.

Durante el pasado Mundial de Clubes fue claro: “Ojalá pueda seguir aquí por muchos años, siempre he dicho que es el club de mi vida”. Palabras que tranquilizan en parte, pero que todavía no se han traducido en hechos.

La falta de avances concretos es lo que inquieta a Florentino y a los dirigentes. El jugador asegura estar feliz, el club le quiere blindar hasta 2030, pero ninguna de las partes ha cerrado todavía la operación.

De este modo, cada día que pasa sin una firma, la sombra de la duda crece un poco más en la capital.

Obligado a rendir en el césped

El madridismo también empieza a reclamar a Vinícius Júnior un paso adelante en lo deportivo. Desde que ganara el Balón de Oro en 2024 no ha vuelto a mostrar esa versión imparable que lo convirtió en referente mundial.

Sus actuaciones recientes han dejado dudas y los aficionados esperan que vuelva a marcar diferencias.

El mensaje desde el vestuario es claro: debe centrarse en el campo y recuperar la chispa. Si logra reencontrarse con su mejor nivel, la renovación podría ser solo cuestión de tiempo.

De lo contrario, el riesgo de perderlo aumentará y Florentino Pérez tendrá que valorar un futuro sin él.