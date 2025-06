Ni Brahim ni Arda ni Rodrygo: Xabi Alonso assenyala el nou extrem titular del Madrid

Xabi Alonso ha generat una il·lusió renovada al Real Madrid. En els seus primers dies al capdavant, ha deixat clar que el seu estil de treball serà completament diferent del del seu predecessor, Carlo Ancelotti.

Els jugadors saben que, en aquest nou cicle, ningú té el lloc assegurat. I un dels casos més emblemàtics d'aquesta nova política es troba a la banda dreta.

Rodrygo, el favorit, perd força

La temporada passada, Rodrygo Goes era indiscutible per a Ancelotti al costat dret. El brasiler, que venia amb l'etiqueta de ser el gran relleu de Cristiano Ronaldo, gaudia de la plena confiança del tècnic italià.

Jugués bé o malament, sempre ocupava el lloc de titular. Tanmateix, amb l'arribada de Xabi Alonso, tot ha canviat. Ara, Rodrygo ja no té el lloc assegurat.

El nou entrenador del Real Madrid ha deixat clar que, per a ell, la competència interna és essencial per mantenir la fam a l'equip. I no només ho aplica a Rodrygo, sinó a tots els jugadors. En la seva ment, tots han de tenir l'oportunitat de demostrar que mereixen el lloc de titular: si un jugador s'ho guanya, jugarà; si no, serà un altre qui ocuparà el seu lloc.

Xabi Alonso assenyala el nou extrem titular del Real Madrid

Tot i que Rodrygo continua sent una peça valuosa, la veritat és que Xabi Alonso ja té al cap un onze ideal. El que sorprèn és que ni Rodrygo, ni Arda Güler ni Brahim Díaz apunten a ser titulars.

En el seu lloc, l'escollit per ocupar la banda dreta serà Franco Mastantuono. El nou fitxatge del Real Madrid, que arriba amb grans expectatives, ha impressionat Xabi Alonso des que va analitzar els seus vídeos. Mastantuono, el talent argentí, es perfila com la gran esperança per aportar frescor i qualitat a l'equip.

Franco Mastantuono serà el titular: Xabi Alonso s'ha desfet en elogis cap al jove argentí, que arriba per ser important. La joia de River Plate ha estat una de les grans sorpreses del darrer mercat i, sota la direcció d'Alonso, promet fer molt de soroll al Bernabéu. A més, Manu Carreño ha avançat el pla que té Xabi al capdavant del Madrid i Mastantuono apareix com a titular en el seu esquema.

El futur incert de Rodrygo, Arda Güler i Brahim Díaz

Mentrestant, el futur de Rodrygo i els altres extrems, com Arda Güler i Brahim Díaz, continua a l'aire. El missatge de Xabi Alonso és clar: només els que mostrin la seva millor versió tindran un lloc a l'equip. Amb el mercat de fitxatges obert, tot apunta que, si no aconsegueixen guanyar-se el lloc podrien iniciar una nova etapa fora del Real Madrid.