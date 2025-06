Sorpresa, Florentino Pérez pren una decisió inesperada amb Nico Williams: 'Anem...'

Els plans de Florentino Pérez estan generant molts rumors les darreres setmanes: el president del Real Madrid sap que l’equip necessita reforços i ja hi està treballant. Pel que fa a arribades, Xabi Alonso, Dean Huijsen i Alexander-Arnold ja estan fitxats, però no seran els únics. Tanmateix, en l’apartat de sortides, el futur de Rodrygo continua sent incert, cosa que ha portat el club a buscar alternatives per reforçar la parcel·la ofensiva.

El futur de Rodrygo i les opcions com Nico Williams

Nico Williams està sent relacionat fortament amb el Real Madrid, ja que tot fa indicar que el Barça ha rebutjat la seva incorporació. Encaixaria com anell al dit a la banda dreta del Bernabéu al costat de Carvajal o Alexander-Arnold. Tanmateix, Florentino Pérez prefereix mantenir una postura cautelosa.

Per al president, Franco Mastantuono i Nico Paz són els favorits per reforçar l’atac del club. Les dues joves perles de la selecció argentina podrien arribar al Bernabéu aquest mateix estiu. Per tant, el fitxatge de Nico Williams ja no sembla ser una prioritat per a Florentino Pérez.

Florentino Pérez prioritza altres fitxatges: Nico Williams fora dels plans

Segons Joaquín Maroto del Diario AS, Nico Williams s’ha quedat fora dels plans del Real Madrid. El president del club prefereix centrar-se en el fitxatge de Franco Mastantuono. Aquest davanter argentí s’ha posicionat com l’opció principal per reforçar l’ofensiva blanca i per això, Nico Williams ha deixat de ser una opció viable per al Madrid.

Tot i que Florentino Pérez va mostrar interès per Nico Williams, la situació ha canviat. Ara, el club està centrat en altres opcions per al seu atac. Per tant, el futur de Nico al Real Madrid sembla descartat per ara.

Nico Williams seguirà a l’Athletic Club?

Amb la manca d’interès tant del Barça com del Real Madrid, el futur de Nico Williams es complica. Tot sembla indicar que el seu futur immediat passa per quedar-se a l’Athletic Club. El jugador ha de prendre ara una decisió tranquil·la sobre el seu pròxim pas en la seva carrera.

L’interès per Williams ha disminuït, i Florentino Pérez ja no el considera una prioritat. Això deixa el jugador amb poques opcions fora de l’Athletic, on podria continuar el seu desenvolupament una temporada més. El futur de Nico Williams continuarà a l’aire, però el seu destí sembla estar lligat a l’equip basc per ara.