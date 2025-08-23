Florentino Pérez rep una gran notícia de Vinícius Júnior i la seva renovació: 'No vaig...'
L'extrem brasiler té clar quin és el seu objectiu prioritari
El Real Madrid s'estrena aquest dimarts a la Lliga davant Osasuna al Santiago Bernabéu. Serà el primer partit oficial sota el comandament de Xabi Alonso, que assumeix el repte de recuperar l'esperit guanyador de l'entitat blanca.
L'equip arriba després d'una aturada curta, amb l'ambició d'arrencar fort i donar un missatge clar a l'afició.
“Tots ho afrontem expectants i il·lusionats. Amb ganes de començar ja la temporada després de l'aturada. Han estat dues setmanes curtes, però intenses, i ja volem trepitjar el Bernabéu”, va assenyalar el tècnic a la prèvia.
Una estrena que desperta il·lusió i també responsabilitat, ja que l'objectiu és mostrar un nivell competitiu superior al de la campanya passada.
Vinícius, entre la renovació i el focus competitiu
Més enllà de l'esportiu, el gran tema continua sent Vinícius Jr. La seva renovació continua a l'aire i preocupa a Chamartín, tot i que el seu contracte actual s'estén fins al 2027.
Des del Mundial de Clubs no ha tornat a pronunciar-se en públic sobre el seu futur, encara que en privat les converses amb el club segueixen obertes.
El mateix jugador ja va deixar clara la seva postura mesos enrere: “Tant de bo pugui seguir aquí per molts anys. Sempre he dit que és el club de la meva vida. Tinc contracte fins al 2027 i vull fer una gran història amb aquest equip”.
Tanmateix, la manca d'un acord definitiu manté la intriga. El brasiler vol ser tractat com l'estrella que és, i a Valdebebas saben que complir amb les seves exigències serà clau per evitar temptacions externes.
El missatge que tranquil·litza el Real Madrid
En les últimes hores, l'entorn de Vinícius ha enviat un avís que ha agradat a les oficines madridistes.
“No deixaré que les negociacions, els rumors i el que tingui a veure amb el meu futur em treguin del meu focus aquesta temporada”, va transmetre el jugador.
D'aquesta manera, esvaeix dubtes sobre el seu compromís i garanteix que estarà centrat en la competició.
Florentino Pérez i la seva directiva entenen que assegurar la continuïtat del ‘7’ és un pas vital i, per ara, respiren tranquils en veure que no es vol distreure.
La renovació arribarà o no en les pròximes setmanes, però el prioritari ara és el seu rendiment sobre el camp. El club confia que recuperi el nivell que el va portar a conquerir la Pilota d'Or el 2024.
L'afició espera la millor versió de la seva estrella
Amb Mbappé com a focus mediàtic i Xabi Alonso iniciant projecte, el protagonisme de Vinícius serà vigilat amb lupa.
Els aficionats desitgen tornar a veure l'extrem en la seva millor versió, desequilibrant i liderant l'equip en cada partit.
La cita contra Osasuna serà la primera oportunitat de comprovar si el brasiler comença la temporada decidit a ser determinant.
A Madrid ho tenen clar: l'‘era Xabi Alonso’ arrenca amb il·lusió, però gran part de l'èxit passarà per assegurar que Vinícius segueixi brillant al Bernabéu.
