Florentino Pérez es pregunta pel fitxatge de l'estrella de la Premier: El vol
El britànic del Manchester United és l’últim caprici del president del Reial Madrid
El mercat de fitxatges està a punt de tancar-se i al Real Madrid els dubtes han reaparegut. Fins fa poc el club transmetia calma absoluta, però la situació d'alguns jugadors ha reobert els escenaris.
Xabi Alonso, però, demana concentració en el que ja té i recorda que “tots els jugadors són importants”.
El tècnic tolosà insisteix que compta amb tota la plantilla i que no té una decisió definitiva sobre les rotacions.
Tot i així, les seves paraules deixen clar que no descarta ni una arribada ni una sortida d'última hora. I, en aquestes hores frenètiques, el nom de Dani Ceballos és el que més sona per abandonar el club. El seu destí apunta a França.
Dani Ceballos, a prop de l'Olympique de Marsella
El migcampista andalús podria ser traspassat a l'Olympique de Marsella en qüestió de dies. El jugador ha anat perdent protagonisme amb l'arribada de Xabi Alonso i ja no se sent important.
El seu salari i la manca de minuts l'empenyen cap a la sortida, cosa que donaria al Real Madrid marge econòmic per analitzar noves opcions.
Al Bernabéu s'assumeix que Ceballos ha viscut la seva última etapa vestit de blanc. El Marsella pressiona per tancar l'operació i el jugador veu amb bons ulls el canvi.
Si es concreta, el club blanc alliberaria espai a la plantilla i també una mica de massa salarial, clau en l'actual context.
Mainoo, la sorpresa d'última hora
Al mateix temps, des d'Anglaterra s'ha filtrat l'interès del Real Madrid en un jove talent del Manchester United: Kobbie Mainoo.
Amb només 20 anys, el migcampista ha perdut protagonisme amb Rúben Amorim i podria estar al mercat. El seu estil encaixa amb el que busca Xabi Alonso a la medul·lar.
El problema és que el seu valor no baixa dels 50 milions d'euros, segons Transfermarkt. Chelsea i Tottenham també han preguntat per ell, cosa que encareix la subhasta.
Al Real Madrid consideren aquesta xifra massa elevada en aquest punt de l'estiu, llevat que hi hagi una gran venda que alteri els plans.
Florentino Pérez i José Ángel Sánchez, atents fins al tancament
A les oficines del Bernabéu no descarten res. Florentino Pérez i José Ángel Sánchez saben que el rellotge juga en contra seu i prefereixen prioritzar el tancament de l'operació de Dani Ceballos abans de valorar qualsevol incorporació. Tot depèn del que passi els pròxims dies.
De moment, l'únic segur és que el club no farà bogeries d'última hora. Mainoo agrada, però no és prioritat.
Xabi Alonso es mostra satisfet amb la seva plantilla i només acceptarà un moviment si aporta veritable valor. La resta, en paraules del mateix tècnic, dependrà del que el mercat permeti.
