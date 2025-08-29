Florentino Pérez se pregunta por el fichaje de la estrella de la Premier: Lo quiere

El mercado de fichajes está a punto de cerrarse y en el Real Madrid las dudas han reaparecido. Hasta hace poco el club transmitía calma absoluta, pero la situación de algunos jugadores ha reabierto los escenarios.

Xabi Alonso, sin embargo, pide concentración en lo que ya tiene y recuerda que “todos los jugadores son importantes”.

El técnico tolosarra insiste en que cuenta con toda la plantilla y que no tiene una decisión definitiva sobre las rotaciones.

Aun así, sus palabras dejan claro que no descarta ni una llegada ni una salida de última hora. Y, en estas horas frenéticas, el nombre de Dani Ceballos es el que más suena para abandonar el club. Su destino apunta a Francia.

Dani Ceballos, cerca del Olympique de Marsella

El mediocampista andaluz podría ser traspasado al Olympique de Marsella en cuestión de días. El jugador ha ido perdiendo protagonismo con la llegada de Xabi Alonso y ya no se siente importante.

Su salario y la falta de minutos le empujan hacia la salida, lo que daría al Real Madrid margen económico para analizar nuevas opciones.

En el Bernabéu se asume que Ceballos ha vivido su última etapa vestido de blanco. El Marsella presiona para cerrar la operación y el jugador ve con buenos ojos el cambio.

De concretarse, el club blanco liberaría espacio en la plantilla y también algo de masa salarial, clave en el actual contexto.

Mainoo, la sorpresa de última hora

Al mismo tiempo, desde Inglaterra se ha filtrado el interés del Real Madrid en un joven talento del Manchester United: Kobbie Mainoo.

Con solo 20 años, el centrocampista ha perdido protagonismo con Rúben Amorim y podría estar en el mercado. Su estilo encaja con lo que busca Xabi Alonso en la medular.

El problema es que su valor no baja de los 50 millones de euros, según Transfermarkt. Chelsea y Tottenham también han preguntado por él, lo que encarece la puja.

En el Real Madrid consideran esa cifra demasiado elevada en este punto del verano, salvo que haya una gran venta que altere los planes.

Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, atentos hasta el cierre

En las oficinas del Bernabéu no descartan nada. Florentino Pérez y José Ángel Sánchez saben que el reloj juega en su contra y prefieren priorizar el cierre de la operación de Dani Ceballos antes de valorar cualquier incorporación. Todo depende de lo que suceda en los próximos días.

De momento, lo único seguro es que el club no hará locuras de última hora. Mainoo gusta, pero no es prioridad.

Xabi Alonso se muestra satisfecho con su plantilla y solo aceptará un movimiento si aporta verdadero valor. Lo demás, en palabras del propio técnico, dependerá de lo que el mercado permita.