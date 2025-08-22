Florentino Pérez está llegando a su límite para hacer oficial el fichaje: Está harto

Florentino Pérez está harto de tener que ir detrás de Vinícius Júnior en cada movimiento, tanto dentro como fuera del campo.

El presidente del Real Madrid siente que la actitud del extremo brasileño ya roza lo tóxico y que su rendimiento no justifica las exigencias que ha puesto sobre la mesa.

En el club sospechan incluso que su bajo compromiso podría estar relacionado con un posible plan de salida el próximo verano.

El extremo, que llegó a ser considerado una de las grandes estrellas del proyecto blanco, atraviesa un momento delicado.

Su chispa parece apagada y su desconexión sobre el césped se repite partido tras partido. Ni siquiera el respaldo incondicional que tuvo en temporadas anteriores evita que ahora mismo se hable de él como un problema.

El Bernabéu ya no perdona sus errores

La paciencia no solo se agota en la directiva, también en la grada. En el último choque contra Osasuna, Vinícius fue protagonista involuntario de algunos silbidos cuando perdió balones de manera inocente.

Para un futbolista que siempre había tenido a la afición de su lado, esa reacción marca un antes y un después.

Florentino Pérez observa todo con una mezcla de decepción y cansancio. Considera que no se puede aceptar un contrato millonario para un jugador que no rinde al nivel esperado.

Las demandas de su entorno resultan exageradas si se comparan con su estado de forma actual. El presidente piensa que ha llegado el momento de poner límites y que, si Vinícius no reacciona, será él quien acabe perdiendo.

La renovación en punto muerto

El brasileño lleva meses negociando una mejora contractual, pero Florentino Pérez ya no está dispuesto a aceptar chantajes.

No entiende que un futbolista que ha perdido regularidad en su juego exija ser tratado como la máxima estrella del equipo. El Real Madrid valora su talento, pero también exige compromiso y resultados.

Xabi Alonso, por su parte, necesita que todos sus jugadores estén conectados y disponibles para competir al máximo nivel. De poco sirve tener a un futbolista con potencial si su mentalidad y su físico no acompañan.

Esa es otra de las razones por las que en Valdebebas no descartan que la solución pase por escuchar ofertas en el próximo verano.

Un futuro que se complica para Vinícius Júnior

Si la situación no cambia pronto, Vinícius Júnior podría encontrarse en un escenario indeseado. Florentino Pérez maneja la opción de ponerlo en el mercado y algunos dirigentes ya creen que sería lo más inteligente.

El brasileño, que soñaba con ser leyenda en el Santiago Bernabéu, corre el riesgo de que su historia acabe mucho antes de lo esperado.

El mensaje es claro: en el Real Madrid nadie está por encima del club. Florentino no seguirá detrás de un jugador que no corresponde con rendimiento, y si Vinícius no reacciona, será él quien pague el precio más alto.