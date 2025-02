Oficial, el cas Dani Olmo no ha acabat, nova denúncia de LaLiga: Tots els detalls

Els maldecaps al Barça pel tema de la inscripció de Dani Olmo semblen no tenir fi. Recordem que el club català no va poder inscriure el seu fitxatge estrella a causa de problemes financers. No només no es complia la norma 1:1, sinó que Laporta havia esgotat les opcions per fer-ho a través de vies administratives: finalment va haver de demanar la cautelaríssima al CSD.

Aquest intent a la desesperada de Joan Laporta va donar els seus fruits i Dani Olmo va poder ser inscrit de manera provisional. Això sí, a canvi, el FC Barcelona va haver de vendre els drets d'explotació dels seients VIP del nou Camp Nou per un valor de 100 milions d'euros. Aquesta venda va ser suficient per garantir la inscripció d'Olmo i perquè el Barça pogués tornar a la norma del fair play financer, però la història no ha acabat encara.

El culebró Dani Olmo continua

Quan tot semblava haver-se calmat al voltant de Dani Olmo, Laporta ha vist com el malson ha tornat a aparèixer. LaLiga ha denunciat al FC Barcelona davant el Consell Superior d'Esports per 'vincles sospitosos' amb una de les empreses que van adquirir els drets dels seients VIP del Camp Nou. Aquesta operació va ser clau per poder aconseguir la inscripció d'Olmo, així que la notícia és realment impactant.

Tal com assenyala El Confidencial, el FC Barcelona no va indicar mai quines eren les dues empreses que s'havien fet amb els drets dels seients VIP. LaLiga sí que ho ha fet, apuntant que una de les empreses és New Era Visionary Group, que mantindria 'vincles sospitosos' amb el club català.

La Liga assenyala irregularitats en la compra dels seients VIP

Joan Laporta va aconseguir vendre els drets d'explotació de 475 seients VIP del Camp Nou a 30 anys per 100 milions. No obstant això, LaLiga adueix que aquesta transacció estaria vinculada amb l'entorn del club, i segons la denúncia publicada en exclusiva a El Confidencial, això suposaria l'adulteració de la competició. Segons LaLiga, el Barça no estaria complint amb la normativa, la qual cosa podria afectar Dani Olmo i el seu futur a la Ciutat Comtal.

Fonts properes al cas revelen que una part dels 100 milions provenen d'una empresa de Qatar. Els 28 milions restants, procedeixen de New Era Visionary Group, companyia dedicada a la consultoria de telecomunicacions amb seu als Emirats Àrabs. Aquesta empresa, amb filial a Espanya i seu en una residència particular de Barcelona, ha despertat encara més sospites sobre la legalitat de la transacció.

En la pràctica, l'única activitat declarada de l'empresa és la seva vinculació amb el Barça com a operador oficial de telecomunicacions del club. En el sector de telecomunicacions l'empresa és totalment desconeguda, la qual cosa reforça les sospites de LaLiga. Davant d'aquestes informacions, el CSD haurà de decidir si dona per bona o no la inscripció de Dani Olmo, marcada per suposades opacitats i irregularitats.