Oficial, ja és millor que Robert Lewandowski: Flick ha demanat el seu fitxatge pel Barça

La temporada de Robert Lewandowski ha estat un exemple clar de com un '9' pot reinventar-se després de superar les crítiques. El polonès, qui l'any passat va ser objecte de discussió per part d'alguns sectors de l'afició culer, ha demostrat que continua sent un dels millors davanters del món. Però ara tot ha canviat.

La incertesa sobre el seu futur al Barça va ser gran durant l'estiu, però Hansi Flick, Deco i Joan Laporta van decidir mantenir-lo al club. Un encert per part seva, ja que Robert Lewandowski ha assolit les millors xifres de la seva llarga i exitosa carrera. A nivell físic està en un moment excel·lent, i esportivament continua sent tan decisiu com sempre: ja suma 40 gols en 48 partits.

Flick troba un '9' millor que Robert Lewandowski

Malgrat el seu gran rendiment, Lewandowski ja no és el màxim golejador d'Europa en aquests moments. Les estadístiques no menteixen, i Viktor Gyökeres, davanter de l'Sporting de Lisboa, ha superat el polonès en gols.

Després de l'espectacular pòquer que va anotar el cap de setmana passat, Viktor Gyökeres ja suma 52 gols en la present temporada: 12 més que Robert Lewandowski amb els mateixos partits. Aquest rendiment sobresortint ha captat l'atenció de molts grans clubs, inclòs el Barça. Hansi Flick, conscient de les xifres de Gyökeres, s'ha reunit amb Deco per valorar la possibilitat de fitxar-lo.

Encara que Viktor Gyökeres és ara un dels màxims golejadors d'Europa, el FC Barcelona no ha posat el jugador com una prioritat en la seva llista de fitxatges. No obstant això, aquesta decisió podria ser un error, ja que el rendiment de Gyökeres està sent tan sobresortint que el seu fitxatge podria resultar clau per al futur del club.

La possible arribada de Viktor Gyökeres al Barça

Viktor Gyökeres té clar que sortirà de l'Sporting de Lisboa aquest estiu, i molts equips ja han començat a interessar-se per ell. Si el Barça decideix fer el pas i fitxar el davanter suec, s'assegurarà un golejador de gran nivell que podria complementar perfectament l'atac de l'equip.

No obstant això, la competència pel seu fitxatge serà ferotge, per la qual cosa el Barça haurà d'actuar ràpidament si vol assegurar la seva incorporació abans que se li avancin. L'arribada de Viktor Gyökeres podria proporcionar una nova dimensió a l'atac culer i posar-li un desafiament a Robert Lewandowski. El polonès, malgrat les seves impressionants xifres, podria veure la competència més a prop que mai.