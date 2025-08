Anuncien un altre destí per a Vinícius Júnior, no és l'Aràbia: 'Ofertassa, 200 milions'

La renovació de Vinícius Júnior, que acaba contracte el 2027, està aturada des de fa algunes setmanes, just quan el '7' del Real Madrid va traslladar a Florentino Pérez les seves exigències econòmiques. Semblava que l'acord entre les parts arribaria abans de la disputa del Mundial de Clubs. Tanmateix, ara tot ha canviat, ja que Vini vol cobrar el mateix que Mbappé, i això no és possible.

Florentino Pérez considera que, després de la seva pèssima temporada, Vinícius Júnior no està en disposició d'exigir res i ha frenat en sec la seva renovació. Arran d'aquest fet, els rumors de traspàs a l'Aràbia Saudita han acaparat totes les portades. La seva renovació continua estancada i el país on juguen talents com Cristiano Ronaldo o Sadio Mané vol continuar ampliant la seva nòmina d'estrelles.

Però no només des de l'Aràbia Saudita estan temptant Vinícius Júnior. En cas que acabi sortint del Real Madrid, l'astre brasiler ja sap que existeix un gran equip europeu disposat a oferir 200 milions pel seu traspàs.

La renovació de Vinícius Júnior està lluny de tancar-se: els dubtes creixen

La renovació de Vinícius continua sent una de les patates calentes d'aquest Real Madrid. Les negociacions per ampliar el seu contracte no avancen per les altes exigències econòmiques sol·licitades. El carioca estaria exigint el mateix sou que Mbappé durant els cinc pròxims anys, a la qual cosa Florentino Pérez no vol accedir.

Al club blanc comencen a estar cansats de la seva actitud i no es descarta la possibilitat de traspassar-lo si les negociacions no avancen. Florentino valora molt Vinícius Júnior, però les quantitats que està exigint es consideren una clara exageració. Per tant, abans de permetre que marxi gratis el 2027, el Real Madrid forçaria la seva venda, i ofertes no li falten.

El Manchester United aprofita: 200 milions per Vinícius Júnior

El Manchester United està per la labor de llançar una ofensiva històrica pel davanter madridista. Els 'red devils' preparen una megaoferta de 200 milions per convèncer el Real Madrid i fer-se amb els serveis de Vinícius Júnior. El club blanc no està disposat a cedir davant les exigències de Vini, mentre que el United està disposat a aprofitar aquesta situació de tensió.

Al Manchester United creuen que Vini pot ser el fitxatge bandera d'un nou projecte ambiciós per tornar l'equip al més alt. El mercat ha fet, sens dubte, un gir del tot inesperat i caldrà estar atents a les reaccions de totes les parts. De moment, ni el Real Madrid ni l'entorn de Vinícius Júnior s'han pronunciat sobre l'oferta anglesa.