Desvelen el preu de l'objectiu nº1 del Barça: Ter Stegen i Szczesny, en problemes

El Barça està passant per una època de canvis i els resultats estan sent molt favorables. De la mà de Flick, els futbolistes estan mostrant el seu millor nivell i els aficionats s'han tornat a il·lusionar. Fitxatges com el de Szczesny han fet que el club es mantingui competitiu i pugui assumir les baixes.

En principi, Ter Stegen és el porter titular i si torna a bon nivell, així seguirà sent. Iñaki Peña s'ha quedat relegat a la banqueta i Szczesny ha aconseguit assentar-se com a porter titular mentre està lesionat l'alemany. Ara, després de filtrar-se les últimes novetats, els dos porters titulars podrien estar en seriosos problemes.

Deco busca agitar la porteria del Barça

Ter Stegen va arribar al Barça el 2014 per un preu de 12 milions, 8 per sota del seu valor en aquell moment. En aquell moment, els de la Ciutat Comtal estaven en fase de reconstrucció a la porteria i necessitaven un porter jove que donés esperances. Això sí, en el seu primer any al club, l'alemany va estar a l'ombra de Claudio Bravo.

Després d'una temporada sense protagonisme, Ter Stegen va amenaçar amb marxar, per la qual cosa el Barça, finalment, va acabar apostant per ell. Ja han passat més de 10 anys des d'aquell moment i l'alemany ha aconseguit grans coses al club. Ara, però, està lesionat i no tornarà als terrenys de joc fins la temporada vinent.

En principi, Iñaki Peña havia de ser l'encarregat de suplir Ter Stegen, però, a poc a poc, Szczesny li ha pres el lloc. Teòricament, això no havia de ser així, però Hansi Flick ha acabat apostant pel recentment arribat. Ara bé, de cara a la pròxima temporada, Deco planeja portar més competència i a la cúpula del Barça agrada molt el porter del RCD Espanyol, Joan García.

El Barça ja coneix el preu de Joan García

Joan García s'ha colat en totes les travesses per ocupar la porteria del FC Barcelona la pròxima temporada. Als seus 23 anys ha demostrat sobradament que té qualitat suficient per fer el salt a un equip més competitiu. Deco, que porta observant les seves actuacions des de fa temps, sap que val la pena intentar el seu fitxatge.

A més, segons les noves informacions, el Barça ja coneix el preu a pagar per Joan García. Té una clàusula de 30 milions que augmenta a 35 els últims quinze dies de tots els mercats de fitxatges. Per tant, si Deco volgués executar la seva compra, seria ideal fer-ho amb marge de maniobra per evitar pagar de més.

Joan García és un dels millors porters de la lliga i està sent el protagonista del RCD Espanyol. El seu joc encaixa a la perfecció amb el Barça, i Deco i el seu seguici l'estan seguint de prop. Veurem si finalment Joan García aterra al Camp Nou.