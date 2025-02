Tot canvia amb el que Deco ha descobert: 'El Barça guanyarà molts diners amb...'

Deco ha estat una de les peces clau en la reconstrucció del Barça. La seva arribada a la direcció esportiva ha portat canvis significatius en la planificació del club. Des del seu paper en la contractació de Hansi Flick fins a les renovacions de Pedri, Gavi i Cubarsí, la seva influència ha estat notable.

Deco, imprescindible en el nou Barça

Joan Laporta, qui va apostar per la seva incorporació a l'organigrama, està satisfet amb la seva feina. La presa de decisions estratègiques ha permès al club reforçar el seu projecte a llarg termini. No obstant això, Deco no tenia constància de certs acords previs a la seva arribada i recentment ha rebut una notícia inesperada.

El directiu culé ha descobert que el Barça encara manté un 10% de la futura venda de Ferran Jutglà. Aquest descobriment podria representar una injecció econòmica important per a l'entitat. Un detall que fins ara havia passat desapercebut en els comptes del club.

Ferran Jutglà provoca una pluja de milions al Barça

Ferran Jutglà va debutar amb el Barça al desembre de 2021 deixant molt bones sensacions: va anotar 2 gols en només 9 partits. No obstant això, a l'estiu de 2022 va marxar al Bruges a canvi de 5 milions d'euros i un 10% de la seva futura venda. La seva evolució en el futbol belga ha estat positiva, consolidant-se com un davanter de referència.

De fet, aquesta setmana ha estat clau per a Ferran Jutglà. El seu paper a la Champions ha estat determinant per a la classificació del Bruges amb dos gols en l'eliminatòria davant l'Atalanta. Les seves actuacions han captat l'atenció de diversos equips que podrien licitar pel seu fitxatge en el pròxim mercat.

Un negoci inesperat per al Barça

El fet que el Barça conservi un percentatge de la seva futura venda pot traduir-se en beneficis immediats. Si Ferran Jutglà és traspassat, Deco podrà disposar del 10% de l'import total de l'operació per a noves inversions. Aquest detall converteix el director esportiu culé en un possible impulsor de la seva sortida de Bèlgica.

El mercat d'estiu podria portar moviments interessants. La intenció del Barça és maximitzar els seus ingressos sense realitzar grans inversions. Una venda de Ferran Jutglà a un club amb més poder econòmic seria una gran notícia per a les arques del club català i per a Deco, que tindrà més marge de maniobra.

Deco i la gestió del futur culé

El director esportiu del Barça continua explorant fórmules per enfortir l'economia del club. Cada detall compta en la planificació d'una entitat que busca tornar al més alt. El que s'ha descobert sobre Ferran Jutglà és una mostra de com la gestió pot generar oportunitats inesperades.