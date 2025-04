Dani Olmo s'anima i demana un fitxatge després del del CSD: '9' de luxe per al Barça

Dani Olmo és un dels millors futbolistes en la seva posició i ho ha demostrat en els seus últims anys de carrera. El mitjapunta ha anat assolint objectius i ha aconseguit que el Barça, el club de la seva vida, el vulgui. De fet, se sap que és una peça important per a Flick i perdre'l hauria estat una molt mala notícia.

El Barça va invertir molts recursos en Dani Olmo i la seva sortida hauria estat el pitjor que li podia passar als de la Ciutat Comtal. El CSD ha parlat després de diversos mesos estudiant la situació i sembla que el culebró ha arribat al seu final. El culé, coneixedor d'això, podria recomanar al seu amic sense problema, ja que encaixa a la perfecció a la capital catalana.

Dani Olmo i la seva situació

Dani Olmo és canterà del Barça, però la falta d'oportunitats en l'equip de la seva vida el va portar a la sortida. Després del seu pas per Croàcia, l'espanyol va acabar al Leipzig, on va mostrar la seva millor versió. A més d'això, l'Eurocopa el va consagrar com un dels millors migcampistes de l'actualitat.

L'únic problema de Dani Olmo són els seus problemes físics, els quals sempre estan a les ombres. Després d'haver encadenat diverses lesions, el CSD li ha donat l'aprovat a la seva fitxa i a la de Pau Víctor. Tots dos estaven pendents de la resolució que dictaminava si podien seguir jugant.

En el que va de temporada, Dani Olmo ha anotat 8 gols i ha repartit 5 assistències en 28 partits. La resolució del CSD ha estat favorable per al Barça i el crack podrà acabar la temporada sense cap problema. Amb la bona notícia, el conjunt català podria intentar fer-se amb l'amic d'Olmo.

L'amic de Dani Olmo

El jugador del qual estem parlant és Benjamin Sesko, l'ariet del Leipzig porta 18 gols i 6 assistències en 38 partits. Amb contracte fins al 2029 i un valor de mercat de 65 milions, el Barça hauria de negociar el seu traspàs. Lewandowski ja encamina el final de la seva carrera i els de la Ciutat Comtal han de buscar un reemplaçament.

Benjamin Sesko és un vell conegut de Dani Olmo i podria facilitar totes les converses. El Barça haurà de fer un esforç molt gran, però sortiria millor de preu que Gyökeres o Isak. Encara que la situació econòmica potser no ho permet, els catalans podrien intentar-ho en el pròxim mercat de fitxatges.