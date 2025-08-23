El fichaje soñado de Florentino Pérez se cancela tras el Real Madrid-CA Osasuna

El Real Madrid ha decidido no precipitarse con Ibrahima Konaté. La recuperación de Éder Militão y la solidez de la nómina de centrales disponibles permiten a Xabi Alonso rotar sin problemas en defensa.

Por ello, la opción del zaguero del Liverpool pierde urgencia y se traslada al horizonte de 2026, cuando quedará libre.

En estos momentos, el Real Madrid cuenta con cinco centrales en la primera plantilla, además de Joan Martínez. El canterano del Castilla ya aparece en los planes del primer equipo.

Esta situación refuerza la idea de no lanzarse a una operación millonaria, sobre todo si David Alaba permanece en la plantilla.

Ibrahima Konaté, decidido a vestir de blanco

El central francés tiene clara su intención de jugar en el Bernabéu y ya lo ha demostrado rechazando varias propuestas de renovación en Anfield.

Está cómodo en el Liverpool, pero la oportunidad de seguir los pasos de su excompañero Alexander-Arnold y firmar por el Madrid le resulta demasiado atractiva.

Por parte del club inglés, la estrategia es diferente. Aunque son conscientes de que el Madrid acecha, siguen pidiendo 50 millones por su salida inmediata.

Están dispuestos a asumir el riesgo de perderlo gratis dentro de dos años antes que malvenderlo este verano, lo que complica cualquier movimiento en este mercado de fichajes.

La tranquilidad de Valdebebas

En Chamartín se transmite calma. Florentino Pérez y la dirección deportiva valoran a Konaté como una oportunidad de mercado, pero no quieren pagar cifras desproporcionadas por un jugador que quedará libre en 2026.

La política es clara: si no es ahora a un precio asequible, será el próximo verano o como agente libre.

Además, el nombre de William Saliba sigue sobre la mesa. El zaguero del Arsenal es considerado la opción número uno, aunque las últimas señales apuntan a que renovará con los londinenses.

Esa circunstancia aumenta el interés por Konaté, pero no cambia la hoja de ruta marcada en Valdebebas: paciencia y discreción.

Un destino que ya se imagina

En Liverpool huelen que el futuro de Konaté está en Madrid. La ilusión del jugador y la falta de acuerdo en su renovación abren un escenario que cada vez parece más inevitable.

En Valdebebas confían en que su decisión de apostar por el Real Madrid sea firme y que la espera merezca la pena.

El calendario marcará el ritmo de las negociaciones, pero todo apunta a que el Bernabéu deberá aguardar.

Ibrahima Konaté seguirá en el Liverpool, al menos una temporada más, mientras en Madrid se preparan para dar el golpe definitivo cuando las condiciones del mercado de fichajes lo permitan.