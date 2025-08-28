El fichaje de Héctor Fort está concretándose: Ni Como ni RCD Mallorca

El portugués Deco tiene todavía mucho trabajo por delante antes del cierre del mercado, y es que las urgencias están a la orden del día en Can Barça. El club necesita concretar salidas para poder acabar concretando las inscripciones de los jugadores que faltan. Tres futbolistas están en la rampa de salida y se espera que durante esta semana quede resuelto su futuro más inmediato.

El portero alicantino Iñaki Peña, Oriol Romeu y el lateral Héctor Fort están en la rampa de salida del club. Deco está acelerando para dar salida a todos ellos pero las cosas van más despacio de lo previsto. La necesidad de liberar masa salarial es una prioridad absoluta y cualquier salida es vital para poder inscribir a alguno de los tres que faltan.

En este sentido, Deco está ultimando la salida de Héctor Fort, el de La Masía acabará saliendo pero no lo hará a ningún equipo de la Liga como se había rumoreado. El destino más probable de Fort está en la exigente Premier League, todo un banco de pruebas para el joven defensa. Aunque su ficha no es elevada, su salida ayudaría a liberar espacio y le daría al futbolista la posibilidad de tener minutos y seguir con su progresión.

Héctor Fort a la Premier League

Según informa el diario Sport, de todas las ofertas recibidas, la que tiene más probabilidades de prosperar es la realizada por el equipo inglés del West Ham. El lateral del Barça ha dado su acuerdo a la operación con la condición que se trate de una cesión sin opción a compra. Fort ve la posibilidad de jugar en la Premier como una oportunidad de crecer y adquirir la experiencia necesaria para regresar posteriormente al Camp Nou.

Deco trata de acelerar las conversaciones para cerrar la cesión lo antes posible a pocos días de la finalización del mercado. Otros equipos también preguntaron por Héctor Fort como el Everton o el Mallorca en la Liga española. Finalmente, parece que el West Ham, dirigido por Julen Lopetegui, será quien acabe llevándose el gato al agua.

Una cesión, la mejor opción para Fort

El staff técnico del Barça entiende que una cesión a la Premier es la mejor opción para el jugador que le permita crecer como futbolista. Ante las pocas posibilidades de jugar actualmente en el Barça, Fort se ha decantado por esta opción. Es joven y necesita jugar y lo que menos le conviene es quedar estancado en su formación.

Hansi Flick confía en Jules Koundé y Eric García, Fort, a día de hoy, no tiene sitio en la primera plantilla culé. El futbolista de 18 años sueña con triunfar en el Barça, pero para hacer el sueño realidad, es consciente que necesita acumular experiencia y rodaje. Una opción donde salen ganando todas las partes implicadas, el Barça alivia sus finanzas y el West Ham suma un lateral con proyección en su plantilla.