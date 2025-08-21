Hansi Flick necesita que el Barça vuelva a ganarlo todo y, por ende, no puede regalar minutos a nadie por mucho que el club, liderado por Deco, le haga propuestas. De hecho, Hansi Flick se ha 'cargado' el último gran fichaje del Barça: era el fichaje elegido, pero el entrenador alemán lo ve claro y, por consiguiente, le aparta por completo. El objetivo del Barça es seguir apostando por la gente de casa, pero este reto podría estar en peligro por culpa de una de las últimas decisiones de Hansi Flick.

Con todo esto, el Barça de Joan Laporta sigue tratando de volver a levantar un imperio en Europa, pero las cosas no están saliendo como se esperaban los aficionados culers. Y, ahora, el futuro de uno estos talentos podría estar en riesgo después de los últimos acontecimientos sucedidos en Can Barça y que tienen al defensa uruguayo Ronald Araújo como protagonista.

Y es que hay un joven crack muy válido, que sigue instalado en el ostracismo y que, según pudo saber 'e-Notícies', ya ha despertado el interés de los grandes de Europa. Se trata de un perfil habilidoso, con carácter y con un liderazgo silencioso que recuerda al clásico y legendario Iñigo Martínez, ahora en el Al-Nasrr. El Barça trabajó para darle relevo al vasco, pero Flick no está de acuerdo con el trabajo de Deco: Ronald Araújo le da la razón, no hace falta fichar por ahora.

Era el fichaje elegido, pero Hansi Flick ya le aparta y Ronald Araújo le da la razón

Hansi Flick sí que apostó por Ronald Araújo, pero le dio y le sigue dando la espalda a otra de las grandes perlas de la Masia del Barça. Hablamos de un futbolista que lidera el Barça Atlètic de Belletti y que, a pesar de estar en dinámica del primer equipo, todavía no ha sido incluido en convocatorias de Flick.

Sin sustituto que se equipare su nivel, Iñigo Martínez ya conoció al que podría haber sido su sustituto natural en Can Barça. Coincidieron en el Barça y llegaron a compartir varios entrenamientos bajo la dinámica del primer equipo. Se trata de Andrés Cuenca (18 años, Adamuz), uno de los defensas más importantes del filial y del Juvenil A, que viene de ganarlo prácticamente todo durante la pasada temporada.

Ronald Araújo le gana la partida y le da la razón a Hansi Flick: "No estaba preparado..."

Ronald Araújo ha empezado siendo titular con el Barça en Liga, pero el club culer esperaba que Cuenca entrase en los planes de Hansi Flick, al menos en la dinámica. A pesar de la opinión de Deco, Hansi Flick considera que Cuenca todavía no está listo, motivo por el que el defensa central de Córdoba ha viajado a Brasil con Belletti.

El Barça se juega la Intercontinental Sub-20 y Flick no cuenta con Cuenca, al menos por ahora, por lo que el defensa ha hecho las maletas hacia el país sudamericano.