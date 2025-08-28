Éder Militao li pren el lloc i no pot fer-hi res: Mal fitxatge del Reial Madrid
Sota el comandament de Xabi Alonso, Éder Militao passa al capdavant i d'altres queden fora de joc per al Reial Madrid
La defensa del Real Madrid sempre ha estat un dels pilars més analitzats en cada temporada. Amb jugadors de primer nivell mundial, la competència per un lloc és cada vegada més exigent. L'arribada d'un nou cos tècnic ha elevat encara més aquest llistó.
En aquesta lluita per guanyar-se un espai sorgeixen decisions que sorprenen i divideixen l'afició. Hi ha noms que destaquen pel seu rendiment i lideratge, com Éder Militao. Però també n'hi ha d'altres que s'han vist relegats a un paper molt secundari.
Una rotació amb jerarquia definida al Real Madrid
Xabi Alonso ha deixat clar que el Real Madrid necessita una defensa sòlida i amb jerarquia. En la seva idea de joc, Éder Militao és el referent principal, al qual se sumen David Alaba, Antonio Rüdiger i Dean Huijsen. Aquests quatre centrals han mostrat un nivell que els col·loca per davant en la rotació.
Mentrestant, hi ha futbolistes que no han aconseguit estar a l'altura en els moments importants. En l'últim Mundial de Clubs es van veure errors que van costar molt cars. Aquelles errades van acabar marcant la percepció del tècnic sobre un dels defenses menys habituals.
Aquest jugador, lluny d'aprofitar les seves oportunitats, s'ha enfonsat en la llista de prioritats. Avui ocupa l'última posició dins de la rereguarda blanca. La seva situació s'ha tornat insostenible en un Real Madrid que no admet concessions.
Xabi Alonso demana una sortida immediata
El nom en qüestió és Raúl Asencio, un jugador del planter que va arribar amb expectatives, però no ha pogut respondre. L'entrenador considera que no té el nivell suficient per competir al club. Per això ha demanat a Florentino Pérez que faciliti la seva sortida abans del tancament del mercat l'1 de setembre.
Asencio va ser protagonista negatiu al Mundial de Clubs, on els seus errors defensius van deixar en evidència l'equip. Des de llavors, ha perdut qualsevol opció de lluitar per minuts. Amb Militao com a líder i Huijsen en creixement, no hi ha lloc per a ell.
La conclusió d'Alonso és taxativa: mantenir-lo a la plantilla no aporta res al projecte. L'exigència del Real Madrid obliga a comptar només amb jugadors preparats per rendir. I Asencio, a dia d'avui, no ofereix garanties.
Éder Militao s'ha consolidat com l'amo de la defensa del Real Madrid. Alaba, Rüdiger i Huijsen completen una rotació d'enorme nivell. Raúl Asencio, en canvi, s'ha convertit en un mal fitxatge que ja no té cap espai a l'equip blanc i que apunta a sortir com més aviat millor.
