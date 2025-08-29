Fichaje de oro para olvidar a Dani Ceballos: Florentino Pérez ya sabe qué quiere

En el Real Madrid ya no hay tantas dudas sobre el futuro de Dani Ceballos. Aunque este verano parecía que podía marcharse, finalmente ha frenado su salida y seguirá en el equipo, pero no mucho más.

En los despachos del Real Madrid tienen claro que el próximo verano será el momento de buscar un traspaso para sacar algo de dinero antes de que sea demasiado tarde.

El contrato de Dani Ceballos termina en 2027, pero con 29 años y sin la titularidad garantizada en la plantilla, su venta el año que viene parece inevitable.

Desde Valdebebas estiman que podrían ingresar entre 10 y 15 millones por su traspaso, además de ahorrarse su ficha de 10 millones brutos anuales. El gran beneficiado sería Nico Paz, que tendría la puerta abierta para regresar.

Nico Paz sueña con volver al Bernabéu

El centrocampista argentino está creciendo en el Como y ha dejado claro que uno de sus sueños es regresar al Real Madrid.

Lo quiere hacer pronto, aunque con una condición clara: no aceptará volver para estar en el banquillo. Nico Paz pide tener un rol relevante en el primer equipo, porque lo que más desea es seguir creciendo y ser protagonista.

Su salario sería más bajo que el de Ceballos, unos 8 millones brutos, lo que además supondría un ahorro para las arcas del club.

En Chamartín valoran su ambición, pero también saben que no podrán prometerle minutos si no los gana sobre el césped. El Mundial de 2026 aparece en el horizonte como un escaparate que puede reforzar sus opciones.

Ceballos pierde peso con Xabi Alonso

Mientras tanto, Dani Ceballos vive un momento complicado. Con Ancelotti tuvo oportunidades y logró continuidad, pero con Xabi Alonso todo ha cambiado.

El técnico no está convencido de su papel y lo ve como uno de los últimos en la rotación. Por eso, no sería extraño que pasara gran parte de la temporada en el banquillo.

La situación es frustrante para el sevillano, que sigue teniendo el sueño de volver algún día al Betis.

Sin embargo, el club verdiblanco no puede asumir ni su salario actual ni el precio de su traspaso, por lo que la salida deberá ser hacia otro destino. De momento, este verano rechazó la opción del Marsella, pero las puertas siguen abiertas.

Un cambio generacional

El Real Madrid lleva tiempo planificando una transición en la plantilla, con la idea de rejuvenecerla lo máximo posible.

El adiós de Ceballos en 2025 sería un paso más en esa dirección, dejando sitio a jóvenes con proyección como Nico Paz. Para Xabi Alonso, el futuro del equipo pasa por dar galones a las nuevas generaciones.

La apuesta por la juventud ya se refleja en fichajes como Dean Huijsen, Álvaro Carreras o Franco Mastantuono, y la vuelta de Nico Paz sería otro movimiento en esa línea.

Todo apunta a que la próxima temporada será la de un relevo claro: Ceballos dirá adiós y Nico regresará para intentar consolidarse en el centro del campo blanco.