Oficial, Javier Tebas deixa anar la bomba sobre el pròxim Clàssic: 'Si el Madrid...'

Javier Tebas és una de les persones més influents en el món del futbol i com a president de LaLiga ha de prendre decisions. Normalment, aquestes estan condicionades per factors econòmics, una cosa que s'ha vist al llarg d'aquests últims anys. Diversos equips de la competició s'han mostrat descontents per certes decisions.

El Barça, precisament, ha estat un dels equips que més s'ha vist afectat per les normes de Javier Tebas. De fet, l'últim problema ha estat el Fair Play, al qual s'han hagut d'adaptar els culers. Ara, el Clàssic està començant a escalfar-se per culpa de la intenció del president de LaLiga.

Javier Tebas explica què passarà amb el Clàssic

Fa temps que els aficionats afirmen que LaLiga ha perdut credibilitat de cara a l'exterior i les estadístiques ho corroboren. Hi ha hagut 23 lligues que han invertit més diners que la de Javier Tebas en aquest últim mercat de fitxatges. A LaLiga només s'han gastat 6,7 milions; a la Premier, per fer-nos una idea, 293.

Les dades deixen molt clar que hi ha un problema econòmic important a LaLiga, i el Real Madrid i el Barça també en pateixen les conseqüències. I és que Javier Tebas té la ferma intenció d'emportar-se el partit més important de la competició a un altre país. En concret, ha dit que "si el Real Madrid aprova la decisió, el Clàssic es jugarà fora d'Espanya."

El més probable és que es jugui en un país que estigui disposat a pagar-li molts diners a Javier Tebas, com per exemple l'Aràbia Saudita. Ni els culers ni els merengues estan conformes amb aquesta possibilitat, però, al final, serà el que les altes esferes decideixin. Recordem que el Barça no podrà jugar a Montjuïc perquè s'acaba la concessió, i hi ha molts dubtes que el Camp Nou estigui acabat per a la data del Clàssic.

LaLiga ha d'evolucionar

LaLiga és una de les millors del món, però l'economia no va de la mà de la grandesa que té. Tenint en compte que és igual o més entretinguda que la Premier League, Javier Tebas hauria de millorar certs aspectes. Durant els pròxims dies o setmanes sabrem si finalment els aficionats veuran el partit a l'estadi o per la televisió.

El que està clar és que aquestes decisions no li fan bé a LaLiga de cap manera, i menys pel que fa a aficionats. Javier Tebas haurà de decidir què passa amb el Clàssic.