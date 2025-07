Eric García salva la carrera d'Héctor Fort: el seu bon fer cancel·la un fitxatge de 25 M

El futur d'Héctor Fort a la plantilla del Barça ha estat objecte d'innombrables rumors i s'ha convertit en tema de màxim interès per als aficionats. El lateral dret és una de les perles més brillants de La Masia, però sembla que no compta amb el vistiplau de Flick. La seva continuïtat a la plantilla no està gens assegurada; la temporada passada el seu protagonisme va ser merament testimonial.

El titular de la demarcació, Jules Koundé, ho va jugar pràcticament tot, arribant a tenir problemes físics en el darrer tram de la temporada. El francès va trobar substitut en Eric García, que va jugar per davant de Fort; és per això que el seu futur al Barça està a l'aire. En mesos anteriors van sonar reforços com Marc Pubill o Ratiu, però gràcies a la bona feina d'Eric aquests fitxatges han quedat descartats.

Eric García s'ha convertit en l'autèntic comodí de Flick, podent jugar en diferents posicions, entre elles la de lateral dret. El seu gran nivell exhibit ha provocat que Flick acabi desautoritzant l'últim fitxatge que Deco tenia en ment. Concretament, Denzel Dumfries, de l'Inter de Milan, que podia ser nou jugador culer per tan sols 25 milions d'euros.

Hansi Flick desestima un nou fitxatge

Flick té molt clar que no vol una plantilla excessivament llarga: només vol jugadors amb nivell per ser titulars i d'altres que estiguin a prop per poder competir. No desitja tenir futbolistes per tenir-los eternament a la banqueta o fora de les convocatòries. No s'hi sent còmode i no ho farà; creu que desestabilitza el vestidor.

A la directiva consideraven que el fitxatge de Dumfries per 25M era tota una ganga del mercat i Deco estava a punt de tancar el fitxatge. Tanmateix, el tècnic alemany s'ha encarregat personalment d'aturar aquesta operació. El motiu: està prou satisfet amb els jugadors que té.

Koundé ja té substitut idoni

Amb l'esquema implantat per Hansi Flick, considera que en el perfil dret no necessita carrilers llargs com Dumfries. Prefereix jugadors d'un perfil més defensiu i, en conseqüència, Koundé i Eric García són la parella ideal per a aquesta posició. La idea de Flick és que l'equip necessita jugadors que cobreixin l'esquena de Lamine Yamal i Dumfries genera dubtes en aquest aspecte.

Flick vol jugadors que sumin i no restin i Dumfries, sent un gran jugador, considera que no té cabuda a la plantilla. Flick estalviarà al Barça 25 milions que Deco estava més que disposat a utilitzar amb el neerlandès Dumfries. Per a Flick, el lateral dret està més que cobert i no és la zona del camp que necessita reforçar.