Ferran Torres pot canviar el Barça per un altre campió: 'Té una oferta del...'

Ferran Torres s'ha convertit en el revulsiu perfecte per als plans de Hansi Flick. Mai es queixa pels minuts que juga i sempre que salta al camp deixa la seva empremta. De fet, en els 45 partits que ha disputat el 'tiburó', ha marcat 19 gols i ha repartit set assistències.

En aquest sentit, el '7' del Barça també ha destacat per la seva polivalència, que li ha permès actuar com a extrem o davanter centre segons les necessitats de cada moment. Per tot això, a la cúpula culer consideren Ferran Torres intocable. Això sí, tot i el seu estatus dins del Barça, altres equips continuen trucant a la seva porta.

El seu perfil és molt demandat i ofertes per sortir del Camp Nou no li faltaran. Un dels més interessats és l'Aston Villa d'Unai Emery, que té preparats 50 milions d'euros per intentar el seu fitxatge aquest estiu. Però no és l'únic equip que vol Ferran Torres, i en les últimes hores ha arribat una proposta encara més sucosa.

El Nàpols també vol Ferran Torres

El campió de la Serie A, el Nàpols, també somia amb comptar amb el jugador culer. Els d'Antonio Conte han tancat la temporada amb èxit i volen reforçar la seva plantilla amb futbolistes de gran nivell. Ferran Torres encaixaria a la perfecció en l'esquema napolità.

L'oferta del Nàpols és damunt la taula. Joan Laporta i Deco analitzaran la proposta amb deteniment. En cas que el Barça necessiti fer caixa, no dubtaran a acceptar l'oferta: la situació econòmica i esportiva serà decisiva en aquesta decisió.

Ferran Torres respon al Nàpols

Tanmateix, malgrat el que pugui passar, Ferran Torres té molt clar que no vol sortir del FC Barcelona. Hansi Flick confia plenament en ell i ell desitja quedar-se al club. Aquesta sintonia fa que no es prevegin problemes per arribar a un acord de renovació o continuïtat: tots dos aposten per continuar creixent junts.

Ferran Torres és un dels jugadors més valorats del Barça. La seva polivalència i entrega el converteixen en una peça clau. Tot i que l'Aston Villa i el Nàpols lluiten per ell, el futur sembla estar al Camp Nou.

Flick confia en Ferran i Laporta donarà suport a aquesta continuïtat llevat de sorpresa majúscula. Ha demostrat que pot ser el suplent perfecte de Lewandowski, però també pot donar descans a Lamine i Raphinha. El seu perfil és únic al vestidor culer i sembla que el del Nàpols quedarà en no res.