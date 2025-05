Confirmat, Pedri avala un intercanvi històric al Barça: 'De 75 M€ a gairebé regalat'

De costar 75 milions a fitxar gairebé gratis pel Barça gràcies a l'ajuda directa del migcampista canari Pedri: així s'ha tancat l'últim fitxatge culer. El Barça necessita gol i ha quedat demostrat en aquestes últimes jornades de LaLiga: el grup de Joan Laporta és campió, però necessita un nou extrem que elevi el nivell competitiu. El Barça no s'ha volgut esperar més i ja ha tancat un fitxatge descomunal gràcies a l'ajuda, més aviat indirecta, de l'enorme migcampista espanyol del FC Barcelona Pedri.

Pedri, migcampista canari del Barça, s'ha convertit en aquell jugador imprescindible que el club culer necessitava tant dins com fora del terreny de joc. El de Tenerife ha estat una de les peces més importants dins dels esquemes de Hansi Flick i, per si no fos suficient, ara també ajuda amb un fitxatge espectacular. Pedri ha renovat el seu contracte fins al 2030 i ja és oficial, però també ha mediat perquè una promesa de 20 anys fitxi pel Barça i arribi amb un intercanvi.

L'intercanvi que prepara el Barça serà històric i tot gràcies a un Pedri que s'està guanyant la propera Pilota d'Or. El Barça ja confirma que el seu nou fitxatge ha escollit ser culer gràcies a Pedri: ni PSG ni Manchester United, la gran perla marroquina de 20 anys vol jugar amb Flick. La feina de Pedri ha estat excepcional a nivell futbolístic, però també s'està involucrant com mai fora del verd: el canari convenç una estrella i tanca un intercanvi bestial.

Confirmat, Pedri avala un intercanvi històric al Barça: 'De 75M€ a gairebé regalat'

Pedri ja ho tanca i el Barça ho confirma: el fitxatge de la jove perla marroquina de 20 anys que brilla a la UEFA Champions League està a punt de ser anunciat. El Barça busca millorar el seu atac i s'ha recolzat en un Pedri que ha estat clau en l'operació: el canari el truca i aquest proposa un nou intercanvi. No ha estat senzill, ja que el crack comptava amb ofertes de PSG i Manchester United, però Pedri ha estat important perquè es decideixi pel Barça de Hansi Flick.

El Barça té urgències i Joan Laporta, que inicialment no el considerava imprescindible, ara creu que serà vital acudir al mercat de fitxatges i, a més, que s'haurà de fer amb urgència. El Barça està travessant una petita crisi ofensiva i Joan Laporta considera que la clau arribarà gairebé regalada i gràcies a Pedri. Pedri s'ha bolcat perquè Laporta compti amb un fitxatge estrella.

Pedri fa d'agent i tanca un nou intercanvi històric al Barça

Pedri s'ha adaptat perfectament a les dinàmiques del Barça de Hansi Flick i prova d'això és que fins i tot s'atreveix a avalar nous fitxatges del club que lidera Laporta. L'últim d'aquests arribarà de França amb l'objectiu de cobrir i reforçar una posició clau i més que determinant. El Barça ja va voler pescar al Mònaco durant el passat mercat de fitxatges, però ara ho tornarà a intentar amb l'ajuda d'un Pedri que és vital per a Flick.

La idea de Pedri ha estat espectacular i el Barça no ha dubtat a l'hora d'executar-la. Ansu Fati agrada al Mònaco i el Barça, gràcies a Pedri, aconseguirà pescar una estrella a canvi del canterà de Sant Cugat del Vallès. Pedri ho té clar: “Se'n va Ansu Fati, però arriba una estrella mundial”

Pedri convenç Ansu Fati: adeu FC Barcelona

L'intercanvi del Barça serà històric: Ansu Fati se'n va al Mònaco i el Barça fitxa per 45 milions una de les grans estrelles del conjunt monegasc. Fem referència, més concretament, a Eliesse Ben Seghir, atacant marroquí de 20 anys i figura de l'AS Mònaco. Ben Seghir agrada molt al Barça i la trucada de Pedri ha estat clau per avançar en clau mercat de fitxatges.

L'internacional per Marroc, taxat en 74 milions, vol ser culer i està disposat a rebutjar PSG i Manchester United per jugar amb el mag canari Pedri. El Barça utilitzarà Ansu Fati per rebaixar el preu del marroquí, que arribarà per competir per un lloc a la posició del brasiler Raphinha.