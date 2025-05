Kylian Mbappé posa excuses després del que va passar amb Luka Modric: 'Em fot molt que...'

Les emocions estan a flor de pell al Real Madrid després dels últims esdeveniments. Luka Modric, una llegenda absoluta del club blanc, es va acomiadar entre llàgrimes del Santiago Bernabéu el cap de setmana passat. Va ser un homenatge realment emotiu, amb l’afició mostrant el seu afecte en tot moment, especialment quan el ‘10’ va abandonar l’estadi per última vegada.

Florentino Pérez també es va mostrar visiblement emocionat. No va poder contenir les llàgrimes en veure marxar un jugador que ha estat part fonamental de la història del club. Luka Modric marxa per la porta gran després d’aconseguir tots els títols possibles amb el Real Madrid.

Tanmateix, enmig d’aquest emotiu comiat, hi va haver un altre protagonista que va acaparar els focus: Kylian Mbappé. La seva actitud va sorprendre i va causar divisió d’opinions al Bernabéu. Fins i tot es van arribar a sentir xiulets en contra de l’astre francès.

Un dia històric per al Real Madrid, amb polèmica inclosa

Dissabte 24 de maig quedarà gravat a la memòria del Real Madrid. No només va ser el comiat de Luka Modric, sinó també el dia en què el Madrid va vèncer la Real Sociedad per 2-0. Els gols van ser obra de Kylian Mbappé, que va signar un doblet decisiu per a la victòria, però no tot va ser celebració.

El primer gol va arribar de penal: en aquell moment, el Bernabéu va demanar insistentment que fos Luka Modric qui llancés la pena màxima. Tanmateix, Kylian Mbappé va agafar la pilota sense cedir-la i va transformar el penal. Aquest gest va generar un gran debat i comentaris per part de seguidors i mitjans.

Kylian Mbappé es defensa

Mbappé va decidir trencar el silenci i explicar la seva versió. “Em fot molt que la gent pensi que soc egoista i que no vaig voler deixar el penal a Modric quan l’estadi ho demanava”, va declarar. Va afegir que ell i Luka tenien un acord previ: “El primer penal era meu i, si n’hi havia un segon, el tiraria ell”.

Les paraules de Kylian Mbappé mostren que la polèmica no va ser per egoisme, sinó per un pacte entre tots dos jugadors. Tanmateix, el gest no va ser ben rebut per tots els aficionats presents al Bernabéu. Molts van considerar que la situació mereixia un detall de respecte cap al capità que s’acomiadava.

Un tancament emotiu per a una temporada complicada

El comiat de Luka Modric va ser un dels moments més emotius en la història recent del Real Madrid. Tanmateix, l’ombra de la polèmica amb Mbappé va marcar la celebració. Tot i així, el Real Madrid va aconseguir una victòria important que va poder alleujar en part el sentiment de comiat.

Aquest episodi quedarà a la memòria de tothom com una barreja de sentiments trobats: l’emoció per l’adeu d’un ídol i la polèmica per un gest polèmic del francès.