Fermín López i Pablo Torre demanen el fitxatge del seu nou amic: Deco es posa a treballar

La planificació esportiva del Barça per a la pròxima temporada està en marxa. Deco, director esportiu del club, s'ha centrat a reforçar la parcel·la ofensiva. El seu objectiu és trobar un extrem esquerre que accepti un rol de suplent, atès que Raphinha és intocable en aquesta posició.

Inicialment, Deco tenia en el seu radar a Nico Williams i Rafael Leao. No obstant això, ambdós jugadors busquen rols protagonistes i no estan disposats a conformar-se amb la suplència. Aquesta situació ha portat a Deco a ajustar la seva estratègia i buscar un extrem més jove, amb projecció i disposat a acceptar un rol secundari.​

Fermín López i Pablo Torre: aliats en la recerca

En aquest context, Fermín López i Pablo Torre s'han convertit en aliats clau per a Deco. Ambdós jugadors, concentrats amb la Selecció Espanyola Sub-21, han recomanat a Jesús Rodríguez, extrem del Betis, com el perfil ideal que busca el Barça. ​

Als seus 19 anys, Jesús Rodríguez Caraballo, ha destacat en el Betis acumulant 12 titularitats en la temporada actual. El seu rendiment li ha valgut la convocatòria amb la Selecció Espanyola Sub-21 per als amistosos contra República Txeca i Alemanya. I no només això, ja que sembla que Jesús Rodríguez també s'ha guanyat l'interès del FC Barcelona.

Jesús Rodríguez, la joia del Betis que agrada al Barça

Jesús Rodríguez es caracteritza per la seva velocitat, regat i capacitat per desbordar per la banda esquerra. La seva envergadura li permet també ser una amenaça en jugades aèries. Malgrat la seva joventut, mostra maduresa en el seu joc i una actitud humil, reconeixent que encara no ha assolit el seu màxim potencial.

El Barça ha estat seguint de prop l'evolució de Jesús Rodríguez. La recomanació de Fermín López i Pablo Torre reforça l'interès del club en el jove extrem. Encara que és prematur confirmar un fitxatge, la relació entre els jugadors del Barça i Jesús podria facilitar les negociacions en el futur.​

La connexió entre Fermín López, Pablo Torre i Jesús Rodríguez en la Selecció Espanyola Sub-21 podria ser determinant en la decisió del Barça. La química i enteniment entre ells en la selecció poden traslladar-se al club, creant un ambient propici per a l'adaptació de Jesús. A més, la seva presència al vestidor facilitaria la seva integració i acceptació del rol que Flick li proposi.