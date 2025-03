L'última hora d'Alexander Isak modifica els plans del Barça: nou objectiu per 75 M

El Barça porta diversos mesos interessat a fer-se amb els serveis d'Alexander Isak, ariet del Newcastle. Un vell conegut de la Lliga que va triomfar en el seu pas per la Reial Societat i que ara s'ha convertit en un dels millors golejadors de la Premier League. Semblava impossible competir contra els dos colossos del gol a la Premier League com són Erling Haaland i Mohamed Salah, però Isak ho està aconseguint.

Alexander Isak, en la seva primera temporada a Anglaterra, no va tenir la continuïtat desitjada, però ja des de la passada 2023-24 els seus números van millorar. El suec va marcar 9 gols en les últimes 10 jornades de campionat. Aquest bon rendiment ha tingut continuïtat en la present temporada on Isak ha aconseguit 19 gols en 24 partits disputats a la Premier League.

Isak marca una mitjana de 0,83 gols cada 90 minuts, cosa que el col·loca com el tercer millor jugador en aquesta estadística d'un total de 404 jugadors de Premier League. L'interès del Barça en el seu fitxatge era manifest, però tot ha canviat en les últimes hores. El Newcastle ha pres una decisió definitiva.

El Newcastle pren una decisió amb Alexander Isak que impacta al Barça

Alexander Isak encaixa a la perfecció amb el perfil de davanter que la direcció esportiva culé està buscant. Es tracta d'un ariet de primer nivell, capaç de suplir a Lewandowski amb plenes garanties i amb molt futur per davant. Hansi Flick veia amb molt bons ulls la seva arribada tenint en compte la polivalència del suec, que també pot jugar per banda esquerra.

No obstant això, tot ha canviat en les últimes hores:el Newcastle ha comunicat que no escoltarà ofertes per Alexander Isak. El Newcastle, recolzat per saudites i ple de recursos, està decidit a retenir a Isak, que té contracte en vigor fins al 2028. Un moviment que provocarà canvis en la planificació esportiva del FC Barcelona.

Deco canvia d'objectiu

Davant aquesta tessitura,el gran favorit per a la direcció esportiva del Barça passa a ser un altre suec que juga a Portugal: Viktor Gyökeres. L'ariet de l'Sporting de Portugal ha demanat sortir aquest proper estiu i el Camp Nou es postula com el seu possible proper destí. Les seves estadístiques són realment impressionants: aquesta temporada ha jugat un total de 41 partits en totes les competicions marcant 40 gols i donant 10 assistències.

Viktor Gyökeres és un davanter ambidextre, el seu físic li permet mantenir-se actiu durant tot el partit generant pressions i contracops. A més, posseeix una excel·lent capacitat per associar-se que li permet sumar un gran nombre d'assistències durant la temporada. De fet, el seu estil recorda molt al de Robert Lewandowski, per la qual cosa seria un fitxatge ideal.

Mentre Isak no està en venda, el Sporting ha decidit fixar el preu de sortida de Gyökeres entre els 65 i els 75 milions d'euros. Un escenari que el Barça no vol desaprofitar, perquè tard o d'hora haurà de trobar un altre '9' que substitueixi a Lewandowski. Veurem què succeeix aquest estiu, peròels últims esdeveniments inclinen la balança cap al costat de Gyökeres.