Confirmat, Hansi Flick es planta i diu NO a un dels seus capitans: 'És una bogeria'

El fitxatge de Hansi Flick pel Barça a l'estiu va marcar l'inici d'una nova era al club. Després de la complicada etapa de Xavi Hernández, Flick va aterrar a la Ciutat Comtal amb idees molt clares sobre el que volia implementar. El seu primer pas va ser realitzar una profunda renovació del vestidor, amb decisions radicals que van sorprendre a propis i estranys.

L'arribada de Hansi Flick: canvis al vestidor i noves regles

Des de la seva arribada, Hansi Flick no ha dubtat a prendre decisions difícils. Va apostar per donar sortida a jugadors de pes com Sergi Roberto i Ilkay Gündogan, dues figures claus al Barça durant l'era Xavi. En el seu lloc, el tècnic ha potenciat la presència de joves talents de La Masia, destacant Marc Casadó, Cubarsí i Lamine Yamal, que han adquirit protagonisme en el primer equip.

A més dels canvis a la plantilla, Hansi Flick ha implantat una sèrie de normes estrictes al vestidor. La puntualitat i la vestimenta són ara qüestions fonamentals que tots els jugadors han de respectar sense excepció. De fet, la disciplina interna és tan rigorosa que Koundé va patir una suplència per arribar tard a una xerrada prèvia a un partit, demostrant que Flick ha vingut a fer amics.

Hansi Flick ho deixa clar a Ter Stegen

Recentment, Ter Stegen, capità del Barça, ha expressat el seu desig de tornar abans del previst. L'alemany es troba en procés de recuperació i el seu objectiu és tornar per participar com a titular en una possible final de la Champions. Segons ha informat el diari SPORT, Ter Stegen busca recuperar el seu lloc de titular a la porteria i està disposat a forçar.

No obstant això, Hansi Flick no té intencions de canviar la seva estratègia a la porteria. Malgrat la petició de Ter Stegen, el tècnic ha deixat clar que la seva aposta continua sent Wojciech Szczęsny, que ha tingut un rendiment excel·lent. Hansi Flick considera que seria irresponsable i injust apartar Szczęsny en favor de Ter Stegen, atès que el polonès ha estat un dels jugadors més consistents de l'equip.

Ter Stegen haurà d'esperar

Malgrat les moltes ganes que té Ter Stegen, la realitat és que ara mateix està molt lluny de poder jugar una hipotètica final de la Champions League. D'una banda encara s'està recuperant de la lesió que va patir i encara està per veure quin nivell mostra un cop estigui llest per competir. Però a més, malgrat que hi ha casos com el de Courtois, el nivell de WojciechSzczęsny dona la raó a Hansi Flick.

Tot fa indicar que tocarà esperar l'arribada de la nova temporada per veure Ter Stegen a la porteria culé. Hansi Flick no vol córrer riscos, i menys en una final de Champions League. El capità del Barça haurà d'esperar el seu torn i tornar a guanyar-se la confiança de l'entrenador un cop finalitzi la present temporada.