Xavi Hernández revela el que era un gran secret: una llegenda del Madrid l'espera

Era un secret a veus i Xavi Hernàndez, exentrenador del Barça, s'ha encarregat de confirmar-ho en una entrevista publicada a França. A través del periòdic 'L'Équipe', Xavi Hernàndez ha confessat que pensa en tornar a entrenar, però que no vol saber res "fins a finals de juny", una vegada comenci el mercat estival. Xavi Hernàndez, això sí, ja ha rebut diverses propostes i n'hi ha una que li encaixa especialment: tornaria a ajuntar-se amb Sergio Ramos, fitxatge espectacular per al seu nou projecte en el futbol.

Xavi Hernàndez va acabar esgotat la seva etapa al Barça i, per tant, va voler gaudir d'un any sabàtic sense futbol i amb molt de temps per a la seva família, que havia patit molt. Xavi Hernàndez va acabar la seva etapa al Barça molt disgustat i, per tant, sentia que necessitava un gran descans abans de tornar a una banqueta com a entrenador principal. A finals d'any, Hernàndez ja va voler tornar a entrenar, però les ofertes que va rebre no li van acabar de convèncer, a més que busca començar un projecte a partir de la pretemporada.

Ara sembla que el cercle es va estrenyent i que, per tant, Xavi Hernàndez ja té una mica més clar el seu futur. Sembla que el seu pròxim destí el portarà a unir-se a Sergio Ramos, crack espanyol que està jugant a Mèxic després de no comptar amb ofertes a Europa i, sobretot, a Espanya.

Xavi Hernàndez ja revela el que era un secret a veus, fitxatge llest amb Sergio Ramos

Encara no està confirmat, però Xavi Hernàndez sí que ha revelat que té ganes d'entrenar i que estarà atent al que succeeixi durant el mercat de fitxatges d'estiu. No hi ha destí confirmat, però tot sembla indicar que es trobarà amb Sergio Ramos, actual defensa del Rayados de Monterrey, un dels clubs més poderosos de Mèxic.

Rayados de Monterrey compta amb Martín Demichelis, però, pel que sembla, no estan contents amb el rendiment de l'argentí i busquen un canvi radical a la banqueta del seu primer equip. Aquest canvi passaria per fitxar Xavi Hernàndez, que arribaria a Mèxic acompanyat del mateix 'staff' que l'acompanyà durant la seva aventura al Barça, que es va saldar el juny passat.

A Rayados coincidiria amb Sergio Ramos, exfutbolista del Real Madrid que està competint a Mèxic i que jugarà el Mundial de Clubs als Estats Units d'aquest estiu. Xavi Hernàndez té més ofertes: les principals són de l'Ajax i del Manchester United, clubs que ja van buscar fitxar l'entrenador de Terrassa durant el passat mercat de fitxatges hivernal.