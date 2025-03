Surt a la llum la trampa de Ronald Araújo per poder jugar el Barça-Osasuna

Carles Miñarro, metge del primer equip del Barça, va morir de forma sobtada el passat 8 de març a l'hotel de concentració. Una situació que es donava poc abans de l'inici del partit que el Barça havia de disputar a Montjuïc contra Osasuna. Ambdós clubs van optar per ajornar l'encontre a causa de la impactant i tràgica notícia.

No obstant això, la suspensió d'aquest encontre està comportant molts maldecaps per trobar una nova data que satisfaci totes les parts implicades. No és tasca fàcil tenint en compte l'atapeït calendari que tenen els de Hansi Flick en aquest tram final de temporada. Finalment, s'ha considerat establir el 27 de març com a data per poder disputar el Barça-Osasuna.

Aquesta data és particularment complicada per a Raphinha i Ronald Araújo, que tornarien a Barcelona poques hores abans de l'encontre. Ambdós futbolistes estan concentrats amb les seves respectives seleccions disputant eliminatòries classificatòries del Mundial 2026. Només una possible 'trampa' els podria portar a poder jugar el partit contra els navarresos.

La trampa que pot salvar a Ronald Araújo; Raphinha ja no pot

Raphinha ha estat convocat per Brasil per jugar dos partits clau davant Colòmbia el 22 març i Argentina el 26 març. Per la seva banda, Ronald Araújo juga aquesta mateixa nit davant Argentina i pocs dies després davant Bolívia. No obstant això, en cas de veure una targeta groga quedarien alliberats per poder tornar abans d'hora i jugar el Barça-Osasuna.

Segons el reglament de les eliminatòries sud-americanes, les sancions es compleixen després d'acumular dues targetes grogues. No obstant això, el Brasil-Colòmbia ja s'ha disputat i Raphinha no ha rebut targeta groga. Per tant, arribarà realment just per al Barça-Osasuna.

D'altra banda, Ronald Araújo encara podria tornar anticipadament si rep targeta en el partit contra Argentina del 22 de març. En aquest cas, el central uruguaià no disputaria el segon encontre contra la selecció de Bolívia. Encara no sabem què succeirà, però no seria estrany que el charrúa fos amonestat.

La data del 27 de març no era la data desitjada per ambdós clubs, però és el que el jutge disciplinari ha donat a conèixer aquest passat dilluns. Una decisió que deixa molt atapeït el calendari dels catalans d'aquí a final de curs. Fixant el Barça-Osasuna el 27 de març, els de Hansi Flick hauran de jugar un partit cada 2 o 3 dies durant setmanes: la prova definitiva que definirà la seva temporada.