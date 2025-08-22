Cimera al Reial Madrid: Xabi Alonso castiga el millor jugador dels entrenaments
Al tècnic tolosà no l'acaba de convèncer al mig del camp
El mercat de fitxatges entra en la seva recta final i al Real Madrid saben que el cas de Dani Ceballos no pot allargar-se més.
El sevillà ha passat de ser una peça vàlida en la rotació a convertir-se en un problema intern per a Xabi Alonso. Amb només dues setmanes per davant abans del tancament, tot apunta que hi haurà una cimera per definir el seu futur immediat.
El migcampista se sent desplaçat després de l'arribada del tècnic basc i no amaga el seu malestar.
Durant el Mundial de Clubs gairebé no va sumar minuts, cosa que va confirmar les seves pors: el seu paper a l'equip ha quedat reduït a la mínima expressió. Des de llavors, la seva idea és clara, vol sortir del Bernabéu per recuperar protagonisme.
Xabi Alonso, fidel a la seva filosofia de disciplina i exigència, ha castigat Ceballos sense donar-li continuïtat. No és un problema de qualitat, sinó d'actitud, de convicció i de compromís amb el projecte.
El tècnic entén que el jugador està més pendent de buscar sortida que de lluitar per un lloc i això el col·loca a la part baixa de la rotació del mig del camp.
El somni del Betis, més viu que mai
Ceballos no ha amagat mai que el seu desig és tornar al Real Betis. En nombroses entrevistes i declaracions ho ha repetit, i fins i tot va arribar a demanar públicament que "tant de bo sempre tingui les portes obertes" al club verd-i-blanc. El problema és que l'operació és més complicada del que sembla.
El Betis no està en condicions d'assumir un traspàs de les dimensions que demana el Real Madrid. Florentino Pérez no vol regalar un jugador amb contracte en vigor i bon cartell a Europa.
Tot i això, el futbolista insisteix que el seu futur hauria de passar pel Benito Villamarín, encara que ara mateix les peces no encaixen perquè el traspàs es concreti.
La realitat és que, amb tots els migcampistes disponibles, Ceballos no és una prioritat per a Alonso.
Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Kroos i Modric formen un bloc sòlid en què no sembla haver-hi espai per a l'andalús. El seu rol ha canviat i ell ho sap.
Compte enrere per decidir
A Valdebebas ja s'assumeix que en les pròximes dues setmanes hi haurà una reunió definitiva. La cimera servirà per aclarir si Ceballos es queda, acceptant un paper secundari, o si el club busca una sortida a contrarellotge. La situació no pot eternitzar-se més enllà del tancament del mercat.
Per al jugador, cada dia compta. Si no aconsegueix sortir, haurà de conviure amb la creu de Xabi Alonso i amb la possibilitat de passar la temporada a l'ombra.
Per al Real Madrid, el dilema és clar: vendre ara o esperar que el seu contracte s'acosti al final, amb el risc que el jugador perdi el seu valor. Sigui quina sigui la decisió, el futur de Dani Ceballos es resoldrà ben aviat.
