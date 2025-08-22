Fede Valverde ejerce de capitán con Xabi: 'Tienes que darle minutos o si no...'

Fede Valverde es uno de los capitanes del Real Madrid y, por tanto, una voz autorizada dentro del vestuario. El uruguayo no solo transmite intensidad sobre el césped, sino que también hace sentir su liderazgo en los momentos delicados.

Por eso, habría dejado caer un mensaje a Xabi Alonso que dice algo así como: “si no le das minutos, se acabará yendo”. Una advertencia que refleja su creciente incomodidad.

El centrocampista es consciente de que su lugar en la rotación está en entredicho con la llegada del nuevo técnico.

Valverde siempre se ha caracterizado por su entrega, pero no toleraría pasar a un segundo plano en la dinámica del equipo.

De ahí que sus palabras resuenen en Valdebebas como un aviso a futuro. Más aún, en un vestuario que necesita calma en el arranque del curso.

El caso Lunin como desencadenante

Este aviso se enmarca en el contexto de otro jugador que también duda de su continuidad: Andriy Lunin. El portero ucraniano lleva varias temporadas a la sombra de Courtois, sin llegar a consolidarse como titular en partidos importantes.

En principio, Alonso planea darle minutos con un sistema de rotaciones, pero Lunin cree que, al final, el belga acaparará casi todos los encuentros.

Valverde, consciente de la situación, le habría pedido personalmente que se quedara en el Madrid. El uruguayo entiende que la presencia de un guardameta fiable es vital para el equipo y ve en Lunin a alguien preparado para responder.

Sin embargo, el portero considera seriamente la idea de marcharse, con ofertas sobre la mesa que lo tentarían con un rol mucho más protagonista.

Mourinho presiona desde Turquía

Entre las alternativas más firmes aparece el Fenerbahce de José Mourinho. El técnico portugués ha pedido un portero de nivel para afrontar la fase previa de la Champions y ve en Lunin la pieza ideal.

La propuesta pasaría por una cesión con opción de compra, lo que permitiría al guardameta dar el salto a la titularidad que tanto ansía.

El ucraniano, además, observa con buenos ojos la operación, siempre que el club turco consiga asegurar su plaza en la máxima competición continental.

Sería una oportunidad para brillar lejos de la sombra de Courtois, algo que en Madrid se le resiste año tras año.

Un verano con decisiones importantes

La advertencia de Valverde y las dudas de Lunin marcan el primer gran desafío de Xabi Alonso como entrenador blanco. El técnico debe equilibrar jerarquías y minutos en un vestuario con egos, exigencias y urgencias personales.

Mientras tanto, en la directiva saben que el mercado se cierra en apenas dos semanas. El futuro de Andriy Lunin podría resolverse pronto.

Sin embargo, lo que más preocupa en Chamartín es que el aviso de Valverde sea la antesala de un problema mayor si no se gestiona con mano firme.