Fabrizio Romano confirma la gran notícia de Gonzalo García i el seu futur: 'S'espera que...'

Gonzalo García està sent la gran sorpresa del Real Madrid al Mundial de Clubs. Ni els recents fitxatges com Dean Huijsen o Alexander-Arnold estan cridant tant l'atenció com el jove canterà. L'afició està encantada amb ell

El davanter ja suma quatre gols a la competició, demostrant el seu enorme talent per moure's amb intel·ligència a l'àrea rival. El seu olfacte golejador i la seva maduresa en cada acció estan deixant bocabadats a propis i estranys. En un equip ple d'estrelles, Gonzalo García està brillant amb llum pròpia i guanyant-se el respecte de l'afició i del cos tècnic

El seu nom ja sona a tot Europa

L'excel·lent rendiment de Gonzalo García no ha passat desapercebut Segons han confirmat diverses fonts, el jove atacant té nombroses ofertes damunt la taula per abandonar el Real Madrid

Fabrizio Romano, reconegut periodista especialitzat en fitxatges, ha estat un dels primers a informar sobre aquest interès creixent. També Edu Aguirre, col·laborador habitual de 'El Chiringuito', ha confirmat que les propostes no paren d'arribar. "Hi ha 10 interessats", va reconèixer

Gonzalo està a l'agenda de diversos clubs de les millors lligues europees i el seu futur s'ha convertit en un dels temes més comentats del mercat

Fabrizio Romano confirma la Gran notícia de Gonzalo García

Tot i l'allau d'interès, el Real Madrid ja ha pres una decisió ferma respecte al seu futur. Per sorpresa de molts, Fabrizio Romano ha revelat els plans del club blanc

"El Real Madrid no escoltarà cap proposta de cessió o traspàs per a Gonzalo García. S'espera que segueixi al club en aquesta etapa, Xabi Alonso està molt content"

El missatge és clar. Gonzalo García no es mou del Bernabéu El club considera que la seva progressió ha de continuar sota la supervisió de Xabi Alonso, qui confia plenament en ell després del que ha demostrat

No serà titular, però tindrà minuts

Tot i que s'espera que Gonzalo no tindrà tants minuts com al Mundial de Clubs, la veritat és que s'ha guanyat amb escreix un lloc a la rotació. Amb Kylian Mbappé com a titular indiscutible, el seu paper serà més secundari, però comptarà amb oportunitats reals al llarg de la temporada

El jove davanter ha fet un pas endavant quan més ho necessitava l'equip. El seu compromís, la seva capacitat d'adaptació i el seu olfacte golejador han convençut el cos tècnic

Per ara, llevat d'un gir radical d'última hora, Gonzalo seguirà defensant l'escut blanc. La seva evolució serà una de les grans històries a seguir la propera temporada. I el Real Madrid ja ha deixat clar que compta amb ell