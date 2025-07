Màxima sorpresa al Barça! Aitana Bonmatí i Alexia Putellas reaccionen a la gran notícia

El Barça Femení ha viscut un moment que ha deixat moltes jugadores i seguidores bocabadades. Una notícia que ningú esperava i que ha causat un gran impacte a l'equip i a l'afició.

El comiat d'una peça clau

Després de quatre temporades plenes d'èxits, el Barça i la jugadora han decidit posar punt final a la seva relació contractual. Es tracta de Fridolina Rolfö, una futbolista que ha deixat una empremta inesborrable al club.

Durant la seva etapa al Barça, Rolfö ha conquerit 4 Lligues, 3 Copes de la Reina, 4 Supercopes d'Espanya i 2 Champions League. Un palmarès de somni que parla del seu compromís i talent sobre el camp.

Aitana Bonmatí, una de les seves companyes més properes, va voler mostrar el seu afecte a les xarxes socials amb una fotografia i un missatge molt emotiu:

"Una de les millors persones que m'ha donat el futbol. Et desitjo tot el millor. Et trobarem a faltar."

La marxa de Rolfö representa més que una baixa esportiva; és la sortida d'una persona molt estimada dins del vestidor.

Canvis i nous reptes al Barça

La sortida de Rolfö se suma a la d'altres jugadores com Engen i Roebuck, en un clar procés de renovació dins l'equip. La recent incorporació de Laia Aleixandri aporta competència a la banda, una àrea que promet canvis importants per a la pròxima temporada.

El Barça cerca adaptar-se i preparar-se per a nous desafiaments, mantenint el seu estatus d'un dels millors equips del futbol femení mundial.

Un gir inesperat al vestidor

El que més ha sorprès moltes és la manera com es va donar la notícia. Després del partit d'Espanya contra Bèlgica, algunes jugadores del Barça es van trobar amb la notícia en entrar al vestidor, sense avís previ.

Alexia Putellas va expressar la seva sensació amb sinceritat:

"Acabem de jugar, no en sé gaire. Només puc agrair-li tots els anys amb nosaltres i el compromís que ha tingut amb l'equip. Li desitjo la millor sort."

Irene Paredes també va mostrar la seva tristesa després d'assabentar-se de la notícia:

"M'he assabentat en entrar al vestidor. Em fa pena perquè ha estat una jugadora molt important."

L'impacte va ser immediat. L'ambient al vestidor va canviar, i la notícia es va sentir com un cop inesperat per a moltes.

El futur després de la sorpresa

Tot i que Fridolina Rolfö s'acomiada del Barça, la seva carrera no acaba aquí. La seva experiència i qualitat la converteixen en un fitxatge desitjat per altres clubs importants. Per la seva banda, el Barça segueix endavant, amb il·lusió renovada i la mirada posada a continuar guanyant.

Aquest canvi és només una etapa més en l'evolució constant de l'equip, que continua sent un referent en el futbol femení.