Fabrizio Romano confirma la gran notícia: Adéu, Barça, el Liverpool ha pagat 150 M

Fabrizio Romano, el conegut periodista italià en el món del mercat del futbol, ha sorprès una vegada més amb els seus anuncis. De manera exclusiva, el periodista ha confirmat l'última bomba del mercat de fitxatges futbolístic. I és que el Liverpool acaba de tancar un fitxatge de 150 milions que s'acomiada per sempre del Camp Nou.

La direcció esportiva culer fa mesos que treballa per continuar millorant la plantilla i fer-la més competitiva. Hansi Flick ha demanat diversos reforços com Joan García, que ja està fitxat. Tanmateix, el jugador de banda que Flick ha demanat continua resistint-se i no hi ha res decidit de moment.

Fabrizio Romano confirma la gran notícia que no agrada gens al Barça

Tal com ha informat Fabrizio Romano, Hansi Flick es queda sense el seu favorit: Florian Wirtz se'n va al Liverpool a canvi de 150 milions. El jove atacant de 22 anys reforçarà l'equip d'Arne Slot, l'acord ja és total i es preveu que passi revisió mèdica els pròxims dies. Wirtz es converteix en el tercer traspàs més car de tota la història, només superat per Neymar (222) i Mbappé (180)

El Liverpool, recent campió de la Premier, ja ha fet oficial el fitxatge després dels avenços de Fabrizio Romano. El club anglès pagarà al Leverkusen l'astronòmica xifra de 150 milions per Florian Wirtz. L'internacional alemany ha estat un dels futbolistes més desitjats després del gran nivell exhibit en les últimes temporades: Hansi Flick el tenia a la seva agenda, però no serà possible.

El Leverkusen va taxar la seva estrella en 150 'quilos' i es va negar a negociar qualsevol quantitat inferior a la xifra esmentada. Els reds havien presentat dues ofertes anteriors per Florian Wirtz, però van ser rebutjades per l'equip alemany. Finalment, els anglesos no han tingut més remei que claudicar i posar damunt la taula la quantitat exigida pel club alemany.

Les xifres de Florian Wirtz són al·lucinants

Florian Wirtz ha jugat aquesta temporada 45 partits, disputant 3.392 minuts, anotant 16 gols i repartint 15 assistències. Wirtz fa diverses temporades que destaca al Leverkusen i mai ha amagat la seva simpatia pel Barça. Han sortit a la llum fotos seves de petit vestit amb la samarreta culer, però el seu futur no passarà pel Camp Nou.

Florian Wirtz ha estat un futbolista clau en l'esquema de Xabi Alonso en les últimes temporades. És el millor futbolista alemany del moment, va arribar al Leverkusen el 2020 i es va convertir en el debutant més jove de la Bundesliga. Wirtz se situa principalment a la banda esquerra, just la posició que Flick vol renovar, però Fabrizio Romano ja ha confirmat que jugarà al Liverpool: el FC Barcelona s'acomiada