El Com oferix 10 milions! Joan Laporta accepta, no tornarà a jugar amb el Barça

Joan Laporta es prepara per realitzar diversos canvis importants al FC Barcelona aquest estiu. Encara que el president està satisfet amb el rendiment de la majoria, també està decebut amb certs canterans que no han rendit com s'esperava.

No tots els jugadors de 'La Masia' tenen lloc al primer equip i aquesta realitat ha quedat demostrada al llarg de la temporada.

El pla de Joan Laporta per a les sortides

En aquest sentit, Joan Laporta jugarà un paper clau en l'apartat de les sortides. Alguns dels jugadors que no han comptat amb la confiança de Hansi Flick hauran de fer les maletes.

Ansu Fati i Pablo Torre, que han tingut pocs minuts, són dos dels noms que podrien deixar el club a la recerca de més protagonisme.

No obstant això, hi ha altres jugadors amb més rellevància a la plantilla, com Ronald Araújo, que també podria marxar abans que acabi el seu contracte.

La necessitat de vendre per poder fitxar és la principal prioritat del president, i aquest estiu promet moviments importants al vestidor culer.

Héctor Fort, un descart de Hansi Flick

Un dels jugadors que té peu i mig fora del Barça és Héctor Fort. El canterà s'ha vist envoltat en crítiques després de la seva actuació davant l'Inter de Milà, on molts consideren que no va estar a l'altura del que s'esperava.

Hansi Flick, qui ha preferit prescindir d'ell durant tota la temporada, no li ha donat l'oportunitat de demostrar el seu potencial. Aquest escenari ha deixat clar que Fort no té un futur clar al primer equip del Barça.

L'interès del Como per Héctor Fort

El Como de Cesc Fàbregas s'ha mostrat interessat en Héctor Fort i està disposat a oferir 10 milions d'euros pel seu traspàs. El club italià ja va fer aquesta proposta al gener i segueix ferm en la seva intenció de fitxar el defensor.

Si el Como manté aquesta oferta, la sortida d'Héctor Fort del FC Barcelona es donaria per tancada, ja que Joan Laporta està decidit a permetre la seva marxa.

La negativa de Flick a donar-li minuts i la falta de confiança en el jugador fan que el seu futur al Barça estigui en entredit.

El futur d'Héctor Fort al Como

Si l'oferta del Como es manté, el futur d'Héctor Fort podria estar segellat. El club català està llest per donar-li l'oportunitat de continuar la seva carrera en un altre equip, i el Como seria un bon destí per a ell.

La venda d'Héctor Fort permetrà al FC Barcelona alliberar espai a la plantilla i aconseguir una mica de diners per reforçar altres posicions al mercat de fitxatges.