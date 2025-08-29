Dani Olmo segueix de prop el problema de la seva inscripció: 'El meu fitxatge...'
El problema de la inscripció de Dani Olmo amenaça de tornar a esclatar-li al Barça
La inscripció de Dani Olmo l'estiu passat, després d'arribar com l'únic fitxatge estrella del club, es va convertir en tot un culebrot. Els problemes financers del Barça van fer que el club no pogués inscriure el jugador de Terrassa pel tema de la norma del fair play financer que no complia. Finalment, la lesió de llarga durada de Christensen va solucionar el problema temporalment i Olmo va poder ser inscrit fins al gener.
El que va passar a partir de l'inici de l'any 2025 va ser encara més rocambolesc, ja que la Lliga Professional va donar de baixa la fitxa federativa de Dani Olmo. L'organisme dirigit per Javier Tebas considerava que el Barça no complia la norma vigent per poder tenir inscrit el jugador. El club va recórrer en última instància al Consell Superior d'Esports, que li va donar la raó de manera temporal i deixava acabar la temporada al futbolista català.
La Lliga Professional va interposar recurs per aquest motiu davant l'Audiència Nacional, que haurà de resoldre en breu. El club ha d'estar en la regla 1:1 abans que l'organisme judicial es pronunciï per evitar qualsevol problema i resoldre la situació d'arrel. Si el Barça no arriba a l'equilibri financer exigit per normativa, l'Audiència Nacional tindrà l'última paraula.
Dani Olmo torna a escena
La directiva del Barça està pendent de la resolució del recurs imposat per la Lliga al tema de la inscripció de Dani Olmo. La resolució del Consell Superior d'Esports va ser una solució temporal i ara l'Audiència Nacional ha de resoldre. L'amenaça de donar de baixa la fitxa del jugador és real si el Barça no soluciona, d'una vegada per totes, els seus problemes financers.
Dani Olmo ha jugat els dos primers partits del campionat contra Mallorca i Levante gràcies a la 'cautelaríssima' atorgada pel CSD el gener passat. Si el club arriba a complir la norma del 1:1, podrà regularitzar la inscripció d'Olmo. Si no és així, i l'Audiència Nacional reverteix la decisió del CSD, Dani Olmo serà donat de baixa immediatament.
L'importància del compliment de la norma 1:1
El concepte del 1:1 és fonamental en el fair play financer de la Lliga per mantenir un equilibri entre despeses i ingressos. Per al Barça, assolir aquest ràtio abans de la finalització del mercat és crucial per acabar amb tots els seus problemes actuals. Per apropar-s'hi, Joan Laporta ha utilitzat diverses palanques financeres: sortida de jugadors, venda d'actius i acords de patrocini.
Un dels moviments més significatius ha estat la venda dels 475 seients VIP del Spotify Camp Nou venuts a inversors d'Orient Mitjà. Aquesta operació està valorada en 100 milions; l'auditor del club, Crowe Spain, va condicionar l'operació a la construcció i habilitació d'aquests seients. Fins que no s'aprovi oficialment, el retorn a la norma financera del 1:1 segueix pendent.
