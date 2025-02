Estrada Fernández destapa Munuera Montero després d'expulsar Bellingham: 'El seu únic...'

El passat cap de setmana, el Real Madrid va viure un partit d'alta tensió en el seu enfrontament contra Osasuna. El partit va acabar empatat, però les taules no van ser l'únic que va deixar mal sabor de boca als blancs, ja que la pitjor notícia va ser l'expulsió de Bellingham. L'àrbitre, Munuera Montero, va decidir mostrar-li la targeta vermella a l'anglès després de considerar que l'havia insultat.

L'acció va ocórrer a la primera part, quan Jude Bellingham va intentar disputar la pilota amb un jugador d'Osasuna. Després, el migcampista va anar a reclamar el perquè d'aquesta acció i, després de faltar al respecte al trencilla, va veure la vermella directa. Munuera Montero no va dubtar a expulsar el jugador del Real Madrid per dir 'fuck off', cosa que va interpretar, segons va revelar a l'acta, com 'fuck you'.

No obstant això, aquesta decisió no va ser ben rebuda per l'equip blanc, que considera que la sanció va ser excessiva i que l'àrbitre no va tenir en compte les circumstàncies del partit.

L'empipament del Real Madrid amb Munuera Montero

El Real Madrid està furiós amb l'actuació de Munuera Montero. Els responsables del club consideren que l'àrbitre no té el nivell necessari per dirigir partits de LaLiga. A més, el club ha criticat que la decisió d'expulsar Jude Bellingham fos presa sense una revisió més detallada.

Les queixes del Madrid no només es limiten a aquest incident, ja que consideren que l'actuació de Munuera Montero en altres partits també ha deixat molt a desitjar. En aquest sentit, el club ha deixat clar que no se sent segur amb el nivell arbitral a LaLiga i que decisions com aquestes afecten seriosament el desenvolupament dels partits.

La UEFA també es posa del costat del Real Madrid

El més sorprenent és que la UEFA ha pres una postura que afavoreix el Real Madrid en aquest assumpte. Tot i que la RFEF va promoure Munuera Montero a l'estatus d'àrbitre internacional ara fa sis anys, la UEFA encara no l'ha considerat apte per dirigir competicions europees. De fet, no se li ha assignat cap partit d'alt nivell a la Champions League o la Europa League, limitant la seva participació a partits residuals de la Conference League.

Estrada Fernández s'uneix a les crítiques

Un dels que ja va criticar Munuera Montero va ser Estrada Fernández, exàrbitre i autor del llibre 'La Veritat sobre el Cas Negreira'.

Estrada Fernández va reflectir en el seu exemplar que té serioses reserves sobre la integritat de Munuera Montero: "Després de la meva querella contra Negreira, em van escriure Soto Grado, Miguel Ángel Ortíz i Munuera... L'únic objectiu de Munuera Montero era treure'm informació i donar-la a algun membre del CTA, amb qui mantenia excel·lents relacions".

Aquestes declaracions vénen a sumar més pressió sobre Munuera Montero, qui continua sent el centre de les crítiques tant dins com fora del camp. El Real Madrid, recolzat per la UEFA i figures influents en l'arbitratge, continua lluitant perquè es prenguin mesures.