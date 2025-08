S'hi adapta millor que Pedri i Gavi, té més gol: Simeone paga 60 M per treure'l del Barça

L'Atlètic de Madrid ha protagonitzat un estiu agitat al mercat de fitxatges amb incorporacions d'alt nivell com Cardoso, Almada, Baena i Hancko. Tanmateix, Simeone en vol més, i el seu pròxim gran objectiu passa per reforçar la zona medul·lar. En concret, l'entrenador argentí està intentant fer-se amb els serveis d'una de les perles més brillants de La Masia del FC Barcelona.

Aquest estiu, Barça i Atlètic de Madrid ja han negociat el traspàs de Clément Lenglet, que no entrava en els plans de Hansi Flick. El central francès abandona definitivament el Camp Nou per jugar al Metropolitano. Però Simeone no se'n conforma amb això i en vol més.

Ara, la seva mirada està posada en un migcampista jove, amb qualitat i projecció, que no tindrà massa protagonisme en el nou Barça. No es tracta ni de Pedri ni de Gavi, dues peces clau per a Flick i que tot entrenador voldria tenir. Parlem de Fermín López.

Simeone vol Fermín López

El Barça valora altament Fermín López, considerant-lo una peça clau per al futur del club. Tanmateix, la competència al mig del camp, amb jugadors com Pedri, Gavi i Dani Olmo, ha limitat el seu protagonisme. Aquesta situació ha obert la porta a la seva possible sortida, sempre que es compleixin les condicions econòmiques establertes per la directiva culer.

El Barça estaria disposat a valorar el traspàs de Fermín López per una xifra propera als 60 milions d'euros. Aquesta quantitat ha atret l'interès de diversos clubs europeus, entre ells l'Atlètic de Madrid. Simeone veu en Fermín una oportunitat d'or per enfortir el seu mig del camp i aportar més dinamisme a l'equip.

Flick respon a Simeone

Tot i que l'interès de l'Atlètic de Madrid és ferm, l'operació no està exempta de desafiaments. La cúpula del Barça, conscient del potencial de Fermín López, busca assegurar una compensació econòmica que reflecteixi el seu valor al mercat. Tanmateix, Hansi Flick ja ha deixat clar que Fermín és intocable, així que l'oferta de Simeone hauria de rondar els 100 milions perquè fos considerada.

A més, la voluntat de Fermín López també és un factor determinant en la negociació. Vol continuar al Barça i lluitar per una plaça com a titular. Tanmateix, la possibilitat d'un traspàs milionari podria resultar atractiva tant per al club com per al mateix jugador si les circumstàncies són les adequades per a totes les parts.