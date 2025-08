Després del rendiment ofert la temporada passada, Fermín López i Dani Olmo volen fer un pas endavant. El futbolista andalús va començar el curs anterior tremendament cansat després de la disputa dels Jocs Olímpics de París. Per la seva banda, el mitjapunta de Terrassa va tornar al Camp Nou per fer-se un lloc a l’equip de la seva vida.

Tant Fermín López com Dani Olmo només tenen un objectiu al cap: preparar-se a consciència per guanyar-se la total confiança de Hansi Flick. Tots dos competiran per una plaça a l’onze a la mateixa demarcació, a la mitjapunta de l’equip. Un lloc de privilegi que només podrà ocupar un d’ells, almenys, des de l’inici.

Fermín López ho deixa molt clar a Dani Olmo: 'Me'n vaig a...'

Dani Olmo va tornar al Barça marcant diversos gols en els primers partits de competició. Semblava que hagués jugat des de sempre a l’equip: la seva compenetració amb la resta de companys era total. Tanmateix, i a mesura que la temporada avançava, va patir diversos contratemps en forma de lesions que van frenar la seva progressió.

Per la seva banda, Fermín López ha despertat l’interès de grans equips de la Premier League i el Barça està disposat a escoltar ofertes. Tanmateix, Fermín no té cap intenció de marxar i així ho ha fet saber al seu company Dani Olmo. En concret, el ‘16’ del Barça ha afirmat en privat que "em deixaré la pell per ser titular"

Ho tindrà difícil Hansi Flick per decidir qui iniciarà els partits a l’onze titular, i en gran part, dependrà del rendiment ofert a la pretemporada. Tot i que l’objectiu de Fermín López és triomfar al Camp Nou, no s’ha d’oblidar que el Barça està obligat a fer una gran venda per equilibrar la seva massa salarial. També serà vital per poder inscriure els nous fitxatges i poder afrontar les renovacions pendents de Koundé i De Jong.

Fermín López i Dani Olmo es queden: no pensen a marxar, només a competir

A nivell esportiu, Fermín López ha demostrat tant amb Xavi com amb Flick que està preparat per a grans reptes. El seu joc ofereix variables molt interessants per a qualsevol de les grans lligues europees. Gran visió de joc, competitiu com pocs, amb gran arribada de segona línia i poder anotador.

Però haurà de competir amb Dani Olmo. El ‘20’ ha demostrat que té una qualitat tècnica exquisida que li permet desenvolupar tot el seu talent com a mitjapunta. Si les lesions el respecten, segurament, passarà per davant de Fermín a la rotació de Flick; el que està clar és que tots dos seguiran al Barça l’any que ve.