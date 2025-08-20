Eduardo Camavinga le hace un gran favor a Xabi Alonso con el nuevo fichaje: muy atento

El Real Madrid sigue atento al mercado de fichajes con la idea de reforzar la defensa. Aunque Florentino Pérez ha invertido fuerte en verano, Xabi Alonso considera que todavía hace falta un central de primer nivel.

Por eso, uno de los nombres que más suenan en la agenda blanca es el de Ibrahima Konaté, del Liverpool. Y, curiosamente, Eduardo Camavinga ya estaría echando una mano en la operación.

El centrocampista francés mantiene una gran amistad con Konaté y, según la información de 'donbalón', ya le estaría buscando casa en Madrid.

Un gesto que alimenta las especulaciones sobre su futuro inmediato. En el Santiago Bernabéu saben que el jugador todavía no ha renovado con el Liverpool y que la situación es muy favorable para ellos.

Konaté, el gran objetivo de Xabi Alonso

Xabi Alonso no quiere sorpresas en la zaga. La llegada de Dean Huijsen ilusiona, pero el técnico no acaba de confiar en Raúl Asencio, David Alaba o incluso Antonio Rüdiger.

A eso se suman los problemas físicos de Militao en los últimos años, lo que deja al recién llegado Huijsen como única garantía.

Ante esta realidad, el entrenador tolosarra ha pedido un traspaso prioritario. El elegido es Konaté, que se ha consolidado en el Liverpool como uno de los mejores centrales de Europa.

El francés ofrece físico, inteligencia táctica y fiabilidad, algo que encaja a la perfección con lo que demanda el Madrid para dar un salto de calidad en defensa.

Un fichaje ahora o en 2026

La operación tiene dos escenarios muy claros. Si Konaté rechaza la renovación que le ofrece el Liverpool, el club inglés se abriría a negociar un traspaso este mismo verano.

Sin embargo, en Chamartín no están dispuestos a pagar más de 20 o 25 millones de euros por un jugador que quedará libre en 2026.

El Liverpool considera que la cifra debería ser mucho mayor, al tratarse de un central joven y con gran proyección. Sin embargo, el Madrid juega con ventaja, ya que confía en que Konaté tiene decidido vestir de blanco.

En ese caso, Florentino Pérez esperaría un año para llevárselo sin coste, como ya ha hecho en el pasado con otros jugadores.

Camavinga, pieza clave en la negociación

La amistad entre ambos futbolistas puede ser decisiva. Camavinga no solo se ha encargado de mostrarle la ciudad, sino que además le ha explicado lo que supone jugar en el Real Madrid.

Una presión añadida para un Liverpool que intenta cerrar cuanto antes su renovación.

Mientras tanto, en el Bernabéu mantienen la calma. Saben que Konaté es el perfil que necesita el equipo y que su llegada, ya sea este verano o el siguiente, reforzará una defensa que sigue siendo la gran asignatura pendiente.